На переезде Volkswagen сбивает шлагбаум и оказывается под поездом

На северо-западе Польши недалеко от города Кошалин произошло столкновение легковой машины и поезда. Авария случилась на железнодорожном переезде. Легковушка Volkswagen Golf сбила опущенный шлагбаум, перескочила пути и остановилась, а в этот момент на большой скорости промчался поезд. При этом локомотив зацепил заднюю часть легковушки и отбросил машину на метр.

Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения.

В результате аварии пострадавших нет, однако задняя часть автомобиль смята, разбито стекло. В салоне Volkswagen находились четыре женщины. На кадрах также видно, как они выходят после столкновения из машины в шоковом состоянии.

Полицейские установили, что водитель была трезва. Нарушителю ПДД был выписан штраф в размере 500 злотых (порядка 270 белорусских рублей). Движение поезда остановлено не было.