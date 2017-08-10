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Видеофакт: баскетболист закинул мяч в корзину с вертолета с 64 метров
11.08.2017 12:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Американский баскетболист Булл Баллорд из команды Harlem Globetrotters совершил необычный трюк: он попал мячом в кольцо броском с вертолета, находясь на 64-метровой высоте.
Чтобы совершить показательный бросок, Баллорд отправился на пляж города Вайлвуд в Нью-Джерси. Там был установлен щит с кольцом. Баскетболист совершил удачный бросок с первой же попытки.
В прошлом году Булл Баллорд совершил другой сложный трюк: планируя на тросе со скоростью 90 километров в час на высоте 30 метров он также закинул баскетбольный мяч в корзину.
Harlem Globetrotters — выставочная команда, которая в своих шоу использует элементы спорта, театра и комедии.
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Участник американской баскетбольной команды закинул мяч в кольцо броском с вертолета. Смотрите на видео трюк спортсмена.
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