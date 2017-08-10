Дудинский и Раецкая женятся в пятницу

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой пройдет в пятницу в загородном конно-историческом клубе "Золотая шпора", сообщил Sputnik источник.

Гостей уже пригласили в усадьбу, где для них организуют пикник на свежем воздухе.

Как ранее рассказала Sputnik Екатерина Раецкая, на свадьбу приглашены 90 человек – будут родственники пары, близкие друзья и коллеги. Приглашения были отправлены лидеру группы J:Морс Владимиру Пугачу и телеведущей Светлане Боровской.

Ведущая охарактеризовала формат свадьбы, как пикник, на который она, вполне вероятно, не будет надевать свадебного платья, а жених – костюма.

Брак станет первым для 43-летнего Дениса и 25-летней Екатерины, они встречаются уже более трех лет.

В начале августа Дудинский, намекнул, что свадьба будет проходить в клубе "Золотая шпора". Он разместил у себя на страничке в Instagram фото из этой усадьбы.

"Как проходит подготовка к семейной жизни? Легко и непринужденно. Ни на что не намекаю и никаких параллелей не провожу. Правда, @katyarayaa?" – написал он.