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Дудинский и Раецкая женятся в пятницу

11.08.2017 12:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой пройдет в пятницу в загородном конно-историческом клубе "Золотая шпора", сообщил Sputnik источник.

Дудинский и Раецкая женятся в пятницу
© Фото: Facebook / Денис Дудинский
В конце недели Денис Дудинский наконец женится

Гостей уже пригласили в усадьбу, где для них организуют пикник на свежем воздухе.

Как ранее рассказала Sputnik Екатерина Раецкая, на свадьбу приглашены 90 человек – будут родственники пары, близкие друзья и коллеги. Приглашения были отправлены лидеру группы J:Морс Владимиру Пугачу и телеведущей Светлане Боровской. 

Ведущая охарактеризовала формат свадьбы, как пикник, на который она, вполне вероятно, не будет надевать свадебного платья, а жених – костюма.

Брак станет первым для 43-летнего Дениса и 25-летней Екатерины, они встречаются уже более трех лет.

В начале августа Дудинский, намекнул, что свадьба будет проходить в клубе "Золотая шпора". Он разместил у себя на страничке в Instagram фото из этой усадьбы.

 

 

"Как проходит подготовка к семейной жизни? Легко и непринужденно. Ни на что не намекаю и никаких параллелей не провожу. Правда, @katyarayaa?" – написал он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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Гостей пригласили на пикник в конный загородный клуб "Золотая шпора" в Воложинском районе.

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