Владимир Япринцев бросил вызов президенту Монголии

В сети набирает популярность самбистская эстафета #спортфишка , к которой присоединились многие спортсмены из Беларуси, России и Украины. Условия челленджа очень просты: нужно показать свой любимый бросок или любой другой прием самбо (болевой прием, переворот на удержание…), а затем передать эстафету другому.

"Я заслуженный мастер спорта СССР Владимир Япринцев показываю болевой прием со стойки — самый самбисткий прием. Передаю эстафету чемпиону мира президенту Монгольской республики господину Халтмаагийну Баттулге", — сказал Япринцев.

Баттулга стал президентом Монголии 7 июля этого года. В 1983 году завоевал титул чемпиона мира по самбо, на мировых первенствах 1986 и 1990 годов занимал вторые места.

Япринцев трижды становился чемпионом мира по самбо (1988, 1990 и 1991), четырежды побеждал на чемпионатах Европы (1986, 1987, 1989 и 1990), многократный чемпион СССР.