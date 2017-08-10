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Владимир Япринцев бросил вызов президенту Монголии

11.08.2017 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В сети набирает популярность самбистская эстафета #спортфишка, к которой присоединились многие спортсмены из Беларуси, России и Украины. Условия челленджа очень просты:  нужно показать свой любимый бросок или любой другой прием самбо (болевой прием, переворот на удержание…), а затем передать эстафету другому.

"Я заслуженный мастер спорта СССР Владимир Япринцев показываю болевой прием со стойки — самый самбисткий прием. Передаю эстафету чемпиону мира президенту Монгольской республики господину Халтмаагийну Баттулге", — сказал Япринцев.

Баттулга стал президентом Монголии 7 июля этого года. В 1983 году завоевал титул чемпиона мира по самбо, на мировых первенствах 1986 и 1990 годов занимал вторые места.

Япринцев трижды становился чемпионом мира по самбо (1988, 1990 и 1991), четырежды побеждал на чемпионатах Европы (1986, 1987, 1989 и 1990), многократный чемпион СССР. 

 
 
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Многократный чемпион мира по самбо белорус Владимир Япринцев принял участие в челлендже #спортфишка. Смотрите на видео, как известный спортсмен продемонстрировал...

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