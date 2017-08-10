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Владимир Япринцев бросил вызов президенту Монголии
11.08.2017 12:39 — Разное | Sputnik Беларусь
В сети набирает популярность самбистская эстафета
"Я заслуженный мастер спорта СССР Владимир Япринцев показываю болевой прием со стойки — самый самбисткий прием. Передаю эстафету чемпиону мира президенту Монгольской республики господину Халтмаагийну Баттулге", — сказал Япринцев.
Баттулга стал президентом Монголии 7 июля этого года. В 1983 году завоевал титул чемпиона мира по самбо, на мировых первенствах 1986 и 1990 годов занимал вторые места.
Япринцев трижды становился чемпионом мира по самбо (1988, 1990 и 1991), четырежды побеждал на чемпионатах Европы (1986, 1987, 1989 и 1990), многократный чемпион СССР.
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