За что Трамп поблагодарил Путина

Трамп заявил, что благодарен российскому коллеге за возможность сократить расходы на аппарат. По словам американского президента, он рад помощи российского коллеги, который "уволил большое количество народа", и теперь у Вашингтона "меньше штаты". Ранее президент Путин заявил о том что численность персонала дипмиссий США и России на территории друг друга должна быть соизмерной — по 455 человек. исходя из этого, 755 сотрудников американского посольства должны покинуть Россию к 1 сентября. Кроме того, Россия с 1 августа лишила посольство США возможности пользоваться складскими помещениями на Дорожной улице в Москве и посольской дачей в Серебряном бору.

США непременно примут меры в ответ на высылку американских дипломатов из РФ, несмотря на ироничные замечания президента Дональда Трампа о том, что он благодарен Путину за этот шаг, заявил в интервью радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Если американский Госдеп не ответит, то Тиллерсона (Государственный секретарь США — Sputnik) в США зальют грязью по самые уши — опять обвинят в том, что он "российский шпион". Поэтому с его стороны — это вынужденная мера. Вероятно, будет еще большее сокращение наших дипломатов, закрытие консульства", — заявил Журавлев.

О возможном закрытии российского генконсульства в США сообщают в пятницу российские СМИ. Американские власти могут потребовать от России закрыть одно из генеральных консульств на территории Соединенных Штатов, цитируют СМИ газету "Коммерсант".

В настоящее время у США на территории России действует три генконсульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, у России в США четыре — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Какое именно из российских генконсульств может быть закрыто, источники газеты не уточняют.