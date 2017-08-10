«Хоккейные пивовары»: пивзавод и хоккейный клуб решили варить первое фанатское пиво





Хмель, солод и вода для нового пива «Fan Brew» перед варкой побывали «на льду», чтобы фанаты «зарядили» их своими эмоциями от игры

Бренд «Аливария» совместно с хоккейным клубом «Динамо-Минск» запустил варку первого фанатского пива под брендом «Аливария Десятка», в создании которого приняли участие главные болельщики клуба, сообщает БЕЛТА . Пиво поступит в продажу в конце августа — специально к новому игровому сезону.

Из тысяч болельщиков ХК «Динамо-Минск» были выбраны трое самых преданных, которые смогли попасть на закрытую тренировку клуба. Хмель, солод и вода для нового пива «Fan Brew» перед варкой побывали «на льду», чтобы фанаты «зарядили» их своими эмоциями от игры, а затем отправились на «Оливарию», где за них взялись профессиональные пивовары — первой символические ингредиенты встретила главный пивовар Наталья Орлова, а запустили производство сами болельщики.

«Фанатское пиво от «Аливарии» отлично подходит для того, чтобы провести время с друзьями за просмотром хоккейного матча, — рассказывает главный пивовар «Оливарии» Наталья Орлова. — Цикл производства был запущен прямо сегодня, и через две недели увидит свет первая партия пива, сваренная самими болельщиками — попробовать ее можно будет на первой игре в новом сезоне».

Бренд «Аливария» поддерживает хоккейный клуб «Динамо-Минск» на протяжении нескольких лет: два года назад был запущен первый специальный хоккейный сорт «Аливария Десятка», в создании которого принимали участие хоккеисты «Динамо-Минск» Андрей Михалев и Евгений Ногачев.

Создание пива к новому игровому сезону стало доброй традицией «Оливарии» — в прошлом году «Аливария Десятка» появилась в особенной упаковке с хоккеистом на этикетке, а вот пиво, которое варили сами фанаты, на заводе выпускают впервые. Фанатское пиво от «Аливарии» выйдет лимитированной серией и поступит в продажу 23 августа — в день первого домашнего матча хоккейного клуба «Динамо-Минск» в сезоне КХЛ 2017/2018.