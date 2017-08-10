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НАН собирается готовить научные кадры совместно с 3-мя ведущими ВУЗами Судана

11.08.2017 13:34 — Разное | Ежедневник  
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НАН собирается готовить научные кадры совместно с 3-мя ведущими ВУЗами Судана

Представительная делегация Судана посетила Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси для переговоров о сотрудничестве

Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук заключил договоры о сотрудничестве с тремя ведущими университетами Судана - Бахри, Эльнилиана и Кассалы, сообщается на сайте НАН.

Институт НАН и вузы будут сотрудничать в сфере развития высшего образования, подготовки научных кадров и академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов.

Представительная делегация Судана посетила Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси для переговоров о сотрудничестве. В состав делегации входили ректоры трех ведущих университетов Судана.

 
 
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Представительная делегация Судана посетила Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси для переговоров о сотрудничестве

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