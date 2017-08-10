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Теперь прохождение техосмотра в России будут не только фотографировать, но и снимать на видео

11.08.2017 13:14 — Разное | Ежедневник  
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Теперь прохождение техосмотра в России будут не только фотографировать, но и снимать на видео

Так российское правительство решило бороться с оформлением ОСАГО без проверки автомобиля

Как сообщили РБК в Минэкономразвития, над разработкой законопроекта, который обяжет вести фото- и видеосъемку техосмотра автомобилей, работает специально созданная при министерстве рабочая группа.

Группа состоит из представителей Минэкономразвития, МВД в лице ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА). Текст законопроекта сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами, уточняет газета. Разработчики планируют внести документ в правительство этой осенью и рассчитывают на его принятие Госдумой уже в ходе осенней сессии.

Как уточняет издание, необходимость данной меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра, необходимых для покупки полиса ОСАГО, без прохождения самой процедуры.

Так, поправки предлагают установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, включая «требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». Во время съемки должен быть зафиксирован номер автомобиля, время и место прохождения техосмотра.

В ЦБ изданию заявили, что регулятор «концептуально поддерживает законопроект». Президент РСА Игорь Юргенс добавил, что фиксацию будут вводить постепенно — сначала только фотосъемку, затем видео.

 
 
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Так российское правительство решило бороться с оформлением ОСАГО без проверки автомобиля

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