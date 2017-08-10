Участница из Беларуси и финалистка вокального конкурса "Ты супер" Даша Чернова приехала в Москву, чтобы поддержать соотечественниц, которые готовятся принять участие в танцевальном проекте "Ты супер! Танцы".

Шоу, в котором примут участие около 140 юных танцоров из разных уголков России, а также стран СНГ и Балтии, стартует в сентябре. Этот праздник для детей, которые остались без попечения родителей, придумали и проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.

Даша обратилась с напутственным словом в 14-летней Марии Радионовой и 15-летней Каролине Тумашевич, которые представят Беларусь на шоу "Ты супер! Танцы" в начале сентября.

"Хочу их поддержать, даже может быть чуть-чуть подзарядить, расшевелить, потому что все еще чуточку скованные. Они только начали работать", — сказала Дарья.

Она также рассказала, что планирует попробовать себя в журналистике: будет готовить для Sputnik Беларусь отчеты о ходе проекта и успехах белорусских участниц.

"Постараюсь максимально интересно и красиво позиционировать участников, чтобы было интереснее наблюдать за проектом". — сказала Даша.