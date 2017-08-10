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Наш человек на "Ты супер! Танцы"
11.08.2017 13:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Участница из Беларуси и финалистка вокального конкурса "Ты супер" Даша Чернова приехала в Москву, чтобы поддержать соотечественниц, которые готовятся принять участие в танцевальном проекте "Ты супер! Танцы".
Шоу, в котором примут участие около 140 юных танцоров из разных уголков России, а также стран СНГ и Балтии, стартует в сентябре. Этот праздник для детей, которые остались без попечения родителей, придумали и проводят телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.
Даша обратилась с напутственным словом в 14-летней Марии Радионовой и 15-летней Каролине Тумашевич, которые представят Беларусь на шоу "Ты супер! Танцы" в начале сентября.
"Хочу их поддержать, даже может быть чуть-чуть подзарядить, расшевелить, потому что все еще чуточку скованные. Они только начали работать", — сказала Дарья.
Она также рассказала, что планирует попробовать себя в журналистике: будет готовить для Sputnik Беларусь отчеты о ходе проекта и успехах белорусских участниц.
"Постараюсь максимально интересно и красиво позиционировать участников, чтобы было интереснее наблюдать за проектом". — сказала Даша.
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Финалистка первого - вокального - конкурса "Ты супер!" Даша Чернова рассказала, как планирует расшевелить белорусских участниц танцевального конкурса и чем будет...
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