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ГПК: грузовой автотранспорт в "Каменном Логе" временно не оформляют
11.08.2017 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ситуация с очередями в белорусских пунктах пропуска рабочая, исключение составляет пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе, где в настоящее время растет очередь большегрузов, рассказал Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.
"Очередь грузовиков в "Каменном Логе" увеличивается из-за того, что в сопредельном пункте пропуска
По его словам, в настоящее время литовская сторона не принимает грузовые автомобили, которые следуют из Беларуси, и дозированно оформляет большегрузы, которые направляются из Литвы.
"До 17 часов пункт пропуска возобновить работу для грузовых транспортных средств не сможет. О возобновлении работы в полном объеме будем информировать дополнительно", — сообщил официальный представитель ГПК.
Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси через "Каменный Лог" медленно, но движется. При этом оценить размер очереди на 13:30 не представлялось возможным, поскольку сайт государственного пограничного комитета отображал очереди по состоянию на 10:00. Утром в "Каменном Логе" на выезд стояли 150 большегрузов и 20 легковых автомобилей.
По словам Бычковского, перебои в работе сайта возникли из-за технических проблем у обслуживающей организации и в настоящий момент они устраняются.
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Большегрузы не принимает сопредельный литовский пункт пропуска "Мядининкай" из-за проблем с таможенным программным обеспечением.
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