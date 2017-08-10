ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГПК: грузовой автотранспорт в "Каменном Логе" временно не оформляют

11.08.2017 13:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Ситуация с очередями в белорусских пунктах пропуска рабочая, исключение составляет пункт пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе, где в настоящее время растет очередь большегрузов, рассказал Sputnik официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

ГПК: грузовой автотранспорт в "Каменном Логе" временно не оформляют
© Фото: Госпогранслужба Литвы
Опять сбой у литовцев: закрыт пункт пропуска "Мядининкай"

"Очередь грузовиков в "Каменном Логе" увеличивается из-за того, что в сопредельном пункте пропуска "Мядининкай" наблюдаются проблемы с функционированием программного обеспечения контролирующих служб. Иными словами, не работает таможенная база данных", — объяснил Бычковский.

По его словам, в настоящее время литовская сторона не принимает грузовые автомобили, которые следуют из Беларуси, и дозированно оформляет большегрузы, которые направляются из Литвы.

"До 17 часов пункт пропуска возобновить работу для грузовых транспортных средств не сможет. О возобновлении работы в полном объеме будем информировать дополнительно", — сообщил официальный представитель ГПК.

Очередь легковых автомобилей на выезд из Беларуси через "Каменный Лог" медленно, но движется. При этом оценить размер очереди на 13:30 не представлялось возможным, поскольку сайт государственного пограничного комитета отображал очереди по состоянию на 10:00. Утром в "Каменном Логе" на выезд стояли 150 большегрузов и 20 легковых автомобилей.

По словам Бычковского, перебои в работе сайта возникли из-за технических проблем у обслуживающей организации и в настоящий момент они устраняются.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большегрузы не принимает сопредельный литовский пункт пропуска "Мядининкай" из-за проблем с таможенным программным обеспечением.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
НАН собирается готовить научные кадры совместно с 3-мя ведущими ВУЗами Судана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика