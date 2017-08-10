В ночь с субботы на воскресенье белорусы смогут увидеть звездопад Персеиды





Падающие частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере Земли на высоте приблизительно 80-100 км

Белорусы в ночь с 12 на 13 августа смогут наблюдать звездопад Персеиды - падение большого количества метеоров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на астронома Виктора Малыщица.

Звездопад Персеиды представляет собой метеорный поток, который ежегодно наблюдается в августе со стороны созвездия Персея. Наибольшей интенсивности звездный дождь достигнет в ночь с субботы на воскресенье.

Падающие частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере Земли на высоте приблизительно 80-100 км. При этом скорость, с которой они сталкиваются с атмосферой Земли, может варьироваться от 13 до 73 км/с, это зависит от угла падения. Для потока Персеиды характерна скорость падения около 50-60 км/с. Поэтому маленькие частицы, обладая колоссальной энергией, вспыхивают. Земля на протяжении года пересекает несколько метеорных потоков.

Метеорный поток Персеиды - один из наиболее масштабных, его земляне могут наблюдать на протяжении нескольких недель. То есть уже сейчас можно увидеть эти метеоры - мельчайшие обломки комет, разрушившиеся тысячи лет назад. Сама комета состоит из каменистого вещества, перемешанного со льдом и газами, которые плавятся и выпариваются, подлетая к Солнцу, при этом твердые частицы остаются. В результате через тысячи лет от кометы остается лишь скопление пылинок, маленьких камешков.

«Если выехать за город в ночь с 12 на 13 августа, лечь на землю и смотреть на небо, то можно за один час наблюдать падение примерно 60 метеоров, то есть по одному в минуту. Если наблюдать из города, то падающие звезды будут тоже заметны, но в меньшем количестве. Условия наблюдения в какой-то степени ухудшит не только городское освещение, но яркий свет от Луны. Падающий со средней яркостью метеор означает, что с земной атмосферой столкнулся кусочек размером максимум пару миллиметров. Если бы летел булыжник, то в небе наблюдался бы целый фейерверк», - рассказал Виктор Малыщиц. Звездный дождь не представляют опасности ни для людей, ни для космических аппаратов. Упавший на Землю метеор - довольно редкое явление. Известно всего 6-7 метеоритов, найденных за всю историю на территории Беларуси. И все они не имели отношение к звездопаду Персеиды.

«Когда падает звезда, принято загадывать желание. Астрономы, как правило, желают, чтобы следующий метеор был еще ярче и красивее», - поделился Виктор Малыщиц.