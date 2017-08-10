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Свидетелей смертельного ДТП под Чашниками ищут спустя год после аварии

11.08.2017 13:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Чашникским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении женщины-водителя Audi 100, возбужденное по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса РБ, это "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Авария произошла 20 августа 2016 года, после 5-ти часов утра две жительницы города Лепеля Витебской области возвращались с отдыха домой из города Новолукомль на серебристом автомобиле Audi 100.

"За рулем автомобиля находилась 29-летняя женщина. Как позже установят эксперты, автомобиль был в технически неисправном состоянии, а водитель и пассажир — в состоянии алкогольного опьянения", — рассказала Сахарова. 

Свидетелей смертельного ДТП под Чашниками ищут спустя год после аварии
© Фото: ГАИ Минска
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Двигаясь в направлении Лепеля, на 15 километре автодороги Чашники — Бобр — Бобруйск в районе деревни Поповка женщина не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

"Ехавшая в качестве пассажира 27-летняя женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте аварии", — сказала Сахарова.

В ходе допроса женщина-водитель, которая является подозреваемой по уголовному делу, рассказала, что аварию спровоцировал легковой автомобиль синего цвета, который выехал на полосу встречного движения и двигался навстречу Audi 100.

"Чтобы избежать столкновения ей пришлось изменять траекторию движения, что повлекло дорожно-транспортное происшествие — опрокидывание автомобиля Audi 100. Более точно указать приметы легкового автомобиля подозреваемая затрудняется", — рассказала представитель СК.

Чтобы проверить показания женщины-водителя и восстановить картину аварии, следователи обращаются к гражданам, которые могли быть свидетелями ДТП, с просьбой сообщить об этом по телефону 8 0213 34 60 09 или обратиться в районный отдел СК по адресу г.Чашники, ул. Советская, дом 1, кабинет №5.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о том, что сообщила на допросе...

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