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Сегодня родился самый народный святой Николай Чудотворец

11.08.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Православные отмечают сегодня Рождество Святителя Николая Чудотворца, сообщили в БПЦ.

Церковь отмечает три даты, связанные с Николаем Чудотворцем: 19 декабря, день его смерти, 22 мая в память о перенесении мощей Святого из Мир Ликийских в Бар и 11 августа — Рождество.

"В храмах сегодня прошли литургии, особенно торжественные богослужения прошли в святоникольских церквях, у них сегодня престольный праздник", — рассказали Sputnik в Белорусской православной церкви.

Николай родился в Ликии (Малая Азия) в третьем веке нашей эры и с самого детства посвятил себя служению Богу. По словам священнослужителей, Николай Чудотворец жил в аскезе, пищу принимал 1 раз в вечернее время. Несмотря на великую кротость духа, Николай был ревностным и мужественным воином Церкви.

Сегодня родился самый народный святой Николай Чудотворец
© Sputnik Сергей Пятаков
Поклонение верующих мощам Святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя

Мощи Святителя Николая в 1087 году перенесли из Мир Ликийских в итальянский город Бари, ковчег с мощами святого до сих пор в базилике.

Как отмечают культурологи, Николай Угодник считается самым любимым и почитаемым в народе святым, Его называют заступником и просят в нуждах и горестях. В народе верили, что Николай Чудотворец быстрее всех доносит до Господа просьбы молящихся.

Николай Чудотворец считается небесным покровителем путешественников и моряков.

Также ему молятся незамужние девушки о даровании хорошего мужа. На иконах Николай изображен в виде седовласого пожилого мужчины.

 
Теги: Минск
 
 
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В народе верили, что Николай Чудотворец быстрее всех доносит до Господа просьбы молящихся.

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