Завершено строительство железной дороги в обход Украины





К концу осени РЖД планирует открыть движение поездов на этой линии

«РЖД завершило строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово и приступили к пусконаладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали», — сообщает РИА Новости .

Пробный поезд, состоящий из локомотива и нескольких грузовых вагонов, уже прошел по участку протяженностью 122 километра от станции Журавка до станции Боченково. На остальных участках завершаются работы по подготовке запуску.

Строительство железной дороги Журавка — Миллерово началось в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной. Новая линия длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность и обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

В проекте участвовали подразделение РЖД — «Росжелдорстрой» и железнодорожные войска. Ранее на этой неделе Минобороны заявило, что все задачи по строительству выполнены, в общей сложности построено 277 километров путей.

Тестовая эксплуатация

«Тестовая эксплуатация линии Журавка — Миллерово позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, наладить работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады, которым предстоит управлять поездами на этом участке», — отмечается в сообщении РЖД.

Дорога является двухпутной на всем протяжении и электрифицированной, здесь построено семь станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Проект, как отмечает компания, характеризуется большим количеством искусственных сооружений — 98 объектов, среди которых пять мостов, включая мост через реку Калитва длиной 158 метров, один виадук, четыре автодорожных путепровода, два скотопрогона, 20 путепроводов для проезда сельхозтехники, 66 водопропускных труб.

Поезда пойдут быстрее

Еще одной особенностью линии стал большой объем земляных работ — 41,5 миллиона кубометров, что позволило выровнять перепад высот.

«Благодаря этому магистраль станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения поездов: пассажирских — 140 километров в час с перспективой увеличения до 160 километров в час, грузовых — до 90 километров в час», — сообщают РЖД.

Для электрификации участка потребовалось реконструировать две тяговые подстанции (Журавка и Старая Станица) и построить две новые — Сергеевку, Кутейниково и Колодези. Кроме того, было проложено 318 километров линий электропередачи.

«На последнем этапе строительства проведены работы по балластировке и выправке пути, регулировке контактной сети, настройке устройств сигнализации, централизации и блокировки, которые в автоматическом режиме отвечают за движение поездов», — говорится в сообщении.

На год раньше

Президент РЖД Олег Белозеров в марте сообщал, что проект удалось реализовать на год раньше запланированного срока и направление Москва — Адлер в обход Украины будет запущено осенью.

Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали. Для строителей построили четыре временных вахтовых поселка, проложили технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другую инфраструктуру.

Кроме того, в зоне строительства провели работы по очистке местности от взрывоопасных предметов и археологические раскопки 15 курганов.