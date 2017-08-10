В июле фрукты и алкоголь подешевели, а письменные принадлежности и услуги выросли в цене





В Беларуси в июле зафиксирована дефляция - индекс потребительских цен составил 99,9%

Согласно данным, размещенным на сайте Национального статистического комитета, продукты питания и безалкогольные напитки в июле подешевели на 0,75%, а картофель - на 7,16%. Овощи упали в цене на 16,2% (больше всего подешевели свежая белокочанная капуста - на 41,23%, помидоры - на 13,17%, сладкий перец - на 5,75%). При этом подорожали свекла (на 28,38%), морковь (на 9,02%) и огурцы (на 2,53%).

Фрукты стали дешевле на 3,98%. Больше всего упали в цене бананы (на 23,83%) и виноград (на 16,68%), стали дороже цитрусовые (на 6,83%) и яблоки (на 4,27%).

Молоко и молочные продукты в июле поднялись в цене на 0,34%, сыры - на 0,29%. При этом, мороженое стало дешевле на 0,44%. Пшеничная мука же выросла в цене на 0,44%.

Мясо и мясопродукты подешевели на 0,05% (курица (цыплята, включая бройлеров) - на 0,14%), рыба и рыбопродукты (включая морепродукты) подорожали на 0,36%. Куриные яйца стали дешевле на 1,42%, кофе - на 0,78%, а крупы и бобовые - на 0,25% (больше всего подешевел рис - на 1,86%).

Алкоголь подешевел на 0,27%, сигареты стали дороже на 5,35%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,38%. Одежда подорожала на 0,08%, обувь - на 0,83%, письменные принадлежности - на 3,85%. Мебель стала дешевле на 0,89%, электротовары подорожали на 0,33%. Услуги подорожали в июне на 0,6%.

Услуги пассажирского транспорта выросли в цене на 2,94%, туристические услуги подорожали на 4,04%, медицинские - на 0,43%. Услуги по страхованию легкового автотранспорта стали дороже на 5,24%.

Более того, в Беларуси в июле зафиксирована дефляция - индекс потребительских цен составил 99,9%.