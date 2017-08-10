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Комаровка вернула свой аккаунт Instagram

11.08.2017 15:16 — Разное | БДГ  
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Instagram-аккаунт Комаровского рынка возобновил работу в пятницу утром.

Для этого даже ненужно было платить мошенникам 15 тысяч рублей – техподдержка сервиса разобралась с ситуацией. Кроме того, автору аккаунта помогали сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

Напомним, 8 августа аккаунт Комаровского рынка был взломан неизвестными хакерами, которые обещали вернуть его за сумму в 15 тысяч рублей.

Начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук сказал, что платить «никто не настроен», и что к делу подключилась столичная милиция.

Однако и ее помощь не понадобилась, так как служба поддержки Instagram, которая проверила авторство владельца аккаунта и вернула его владельцу.

«Пятница наполняет душу неотвратимостью счастья. #бабарая обращается к соотечественникам и миру. Мы вернулись. А это значит, что в вашей ленте снова незамысловатое творчество #бабыраи и песни Бориса Борисовича Гребенщикова», – такой пост появился в аккаунте Комаровки после хакерской атаки.

 
 
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Instagram-аккаунт Комаровского рынка возобновил работу в пятницу утром.

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