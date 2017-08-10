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Батюшке из Питера предъявили обвинение
Следственный комитет вынес обвинение российскому священнику, пытавшемуся увезти женщин из Витебска для занятия проституцией и заключен его под стражу.
Питерскому битюшке предъявлено обвинение по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 171 УК Беларуси (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией).
По словам представителя СК по Витебской области Светланы Сахаровой, к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, следователями Витебска было установлено, что житель Ленинградской области путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург
Подозреваемый был задержан 3 августа сотрудниками правоохранительных органов, когда вместе с завербованными им женщинами 30 и 20 лет садился в автобус, направляющийся в Санкт-Петербург.
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Следственный комитет вынес обвинение российскому священнику, пытавшемуся увезти женщин из Витебска для занятия проституцией и заключен его под стражу.
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