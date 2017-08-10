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Когда обещают устранить сбой системы в пункте пропуска "Мядининкай"
11.08.2017 15:31 — Разное | Sputnik Беларусь
По имеющейся в Госпогранкомитете Беларуси информации от литовской стороны, в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны это "Каменный Лог") произошел сбой в функционировании программного обеспечения, не работает таможенная база данных, сообщил официальный представитель ГПК.
"В связи с этим литовской стороной принято решение о приостановке оформления грузовых транспортных средств на въезд в Литовскую Республику. Данная проблема предварительно может сохраниться до 17 часов текущих суток", — рассказал Бычковский.
Госпогранкомитет Беларуси рекомендует грузоперевозчикам учитывать данную информацию при планировании пересечения государственной границы с Литовской Республикой и выбирать другие пункты пропуска, в том числе, если они следуют не только в Литву, но и дальше в Польшу, то выбирать польское направление.
"Легковые транспортные средства на данный момент пропускают. Речь идет о сбое в таможенных системах, поэтому проблема с грузовиками", — сказал представитель ГПК.
Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Легковые автомобили через пункт пропуска "Мядининкай" пропускают, проблема с грузовым транспортом может сохраниться до 17 часов пятницы, поскольку сбой произошел в...
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