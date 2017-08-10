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Полиция Техаса показала видео падения автомобиля с 7 этажа паркинга

11.08.2017 16:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ЧП случилось в городе Остин американского штата Техас в июле, однако полиция передала видеозапись СМИ накануне. На кадрах с камеры наблюдения видно, как с парковки уезжает автомобиль, а вот этот момент рядом с ним приземляется другая машина.

Полиция Техаса показала видео падения автомобиля с 7 этажа паркинга
© YouTube / Fishingcamgar
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Оказалось, что женщина-водитель перепутала педали газа и тормоза и вылетела с 7 этажа парковки. В результате падения ее автомобиль был значительно поврежден, сама жительница Техаса серьезно не пострадала, но была доставлена в больницу.

"Она была перевернута с ног на голову, мы вытащили ее из ремня безопасности, ее голова была в крови, мы оттащили женщину в сторону под навес", — рассказал Уильям Берч, водитель машины, на которую чуть не упало авто пострадавшей.

В здании парковки в настоящий момент идет ремонт, там есть потенциально опасные места для водителей. Вероятно, в одно из таких мест, несмотря на ограждение, и попала женщина, пробив защитный барьер.

 
 
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Женщина-водитель во время парковки перепутала педали газа и тормоза и упала с седьмого этажа здания. Смотрите видео крушения и чудесное спасение другого водителя...

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