Тест: из чего ваша каша?

Большинство людей любит кашу (гречневую, манную, перловку), но не задумывается, из какой крупы она сделана. Sputnik предлагает пройти тест и выяснить для себя, какое зерно стало основой любимого (или не очень) гарнира.

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