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Тест: из чего ваша каша?

11.08.2017 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Большинство людей любит кашу (гречневую, манную, перловку), но не задумывается, из какой крупы она сделана. Sputnik предлагает пройти тест и выяснить для себя, какое зерно стало основой любимого (или не очень) гарнира.

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Каша - лучшая еда. Полезная, питательная, вкусная - она составляет основу нашего рациона питания.

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