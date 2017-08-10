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Тест: из чего ваша каша?
11.08.2017 15:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Большинство людей любит кашу (гречневую, манную, перловку), но не задумывается, из какой крупы она сделана. Sputnik предлагает пройти тест и выяснить для себя, какое зерно стало основой любимого (или не очень) гарнира.
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Каша - лучшая еда. Полезная, питательная, вкусная - она составляет основу нашего рациона питания.
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