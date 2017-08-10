Инвестор Facebook сравнил сеть с героином: Я помог создать монстра

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Инвестор Facebook и Google выпустил заявление, в котором обвиняет эти компании в манипулировании человеческим сознанием и сравнивает пользователей социальных сетей с алкоголиками и наркоманами.

«Газета.Ru» попыталась разобраться, так ли опасны современные технологии, как «традиционные» зависимости.

«Я инвестировал средства в Google и Facebook, и я жалею об этом. Я помог создать монстра» — так начинается признание Роджера Макнейми, бизнесмена, который вложился в развитие крупнейших технологических компаний мира на раннем этапе, когда они еще не приносили прибыль.

Теперь инвестор заявляет о том, что его пугает то огромное влияние, которое социальные сети и технологии оказывают на современное общество. Макнейми сравнил технический прогресс с зависимостью, от которой невозможно отказаться, сообщает USA Today.

Сети-манипуляторы

Роджер Макнейми указывает на тот факт, что Facebook и Google зарабатывают на рекламе, а это требует постоянного привлечения внимания со стороны пользователей. Чтобы достичь рекламных целей, компании пользуются специальными техниками, применяемыми в игорном бизнесе, эксплуатируют человеческие слабости и пытаются вызвать привыкание.

«Так же, как азартные игры, никотин, алкоголь и героин, Facebook и Google, включая принадлежащий ему YouTube, обеспечивают лишь кратковременное счастье с серьезными побочными эффектами в долгосрочной перспективе», — заявил бизнесмен.

Он добавил, что многие пользователи социальных сетей не замечают признаков зависимости до тех пор, пока не становится достаточно поздно.

Макнейми отметил, что в сутках всего 24 часа, и технологические компании хотят заполучить их все. «Недаром глава Netflix недавно заявил, что главный конкурент их компании — это сон», — сообщил инвестор.

По данным эксперта, в среднем человек тратит на просмотр ленты Facebook около 50 минут в день, а если добавить время, проведенное в Instagram или Twitter, то количество минут резко возрастает.

Пользователи сетей добровольно предоставляют свои личные данные IT-компаниям, которые в результате знают об их вкусах и предпочтениях больше, чем сами пользователи, что дает им огромные возможности влиять на людей и убеждать покупать те или иные вещи.

При этом Роджер Макнейми отметил, что проблема лежит не в поисковых сервисах и самих социальных сетях, которые имеют важное значение для современного общества, а именно в рекламном бизнесе и монетизации, которые заставляют компании изобретать новые способы влияния на человеческий разум.

Кроме того, социальные сети могут манипулировать настроением людей, делать их более радостными или более грустными, управляя их лентой новостей. Популярный дизайн-мыслитель Тристан Харрис, ранее работавший на Google, назвал этот прием «хакерским взломом мозга».

Харрис также ранее сравнивал увлечение соцсетями с игрой в казино, назвав свой смартфон «игровым автоматом».

«Каждый раз, когда я проверяю свои аккаунты, я играю в рулетку, думая о том, какой приз получу... «Лайки» в Facebook, новые подписчики в Twitter или милые эмодзи — есть целый сборник техник, которые заставляют вас пользоваться сервисом как можно чаще», — рассказал Харрис в интервью CBS.

В своем заявлении Макнейми также упомянул случаи, когда соцсети и их влияние использовались «плохими людьми» в своих целях. Например, с помощью геометок и хештегов можно вычислить, где собираются те или иные социальные группы, а Facebook и Twitter не раз обвиняли в том, что они являются идеальными площадками для распространения фейковых новостей, которые абсолютно никак не фильтруются.

Количество активных пользователей Facebook составляет 2 млрд человек, YouТube — 1,5 млрд. Роджер Макнейми сравнил эти числа с последователями христианства и ислама по всему миру.

«Еще не у всех пользователей социальных сетей «взломан мозг», но все они движутся в этом направлении», — предрекает инвестор.

Зависимости были всегда

Психолог-консультант Арина Липкина рассказала корреспонденту «Газеты.Ru», что склонность к зависимостям у людей не связана с появлением социальных сетей и массовым внедрением интернета.

Эксперт добавила, что сравнивать зависимость от соцсетей и алкоголизм, как это сделал Роджер Макнейми, не совсем правильно, так как при изменениях в культуре общения у большинства людей сохраняются социальные контакты.

«Если говорить о разрушительности этих двух процессов, то их сравнение не совсем корректно, потому что можно зависеть от телефонов, но быть социально пригодным, работать, иметь семью, отношения, секс, детей, выполнять другие социальные функции», — отметила Липкина.

Психолог пояснила, что при зависимости от интернета могут происходить некие искажения, но не такие явные, как при алкоголизме и наркомании, когда происходят химические изменения, влияющие на личность человека.

Собеседница «Газеты.Ru» добавила, что зависимость от социальных сетей является больше детской и подростковой проблемой, так как молодые люди родились и развивались в этих условиях и в силу своего возраста не имеют возможности трезво оценивать реальность.

Если у человека есть склонность к замещению, будь то еда, работа или путешествия, то она себя проявит, считает Липкина. «Неважно, в какое время он живет — в любую эпоху он найдет свою зависимость», — подчеркнула психолог.

Андрей Фрольченков, независимый эксперт по социальным медиа, отметил, что социальные сети ровным опасны так же, как и интернет в целом.

«Говорить о том, что они опасны или нет — немного неверно. Социальные сети — это эволюция общения человечества, которое изобретало всё новые и новые средства для передачи данных и информации», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

Фрольченков добавил, что нет ничего плохого в том, что люди много общаются между собой и поглощают большое количество контента до тех пор, пока они не забывают, что вся их жизнь не ограничивается одним «онлайном».