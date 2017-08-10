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В Беларуси все больше мужчин страдают от домашнего насилия
11.08.2017 15:50 — Разное | Ежедневник
Большинство обратившихся на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия - женщины (94%), однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин
Возросло число звонков от мужчин на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия, сообщает
Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия работает в Беларуси уже пять лет, консультанты сервиса приняли почти 10 тыс. звонков.
«Большинство обратившихся - женщины (94%). Однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин, - отметила руководитель горячей линии Анна Коршун. - Так, в текущем году поступило 42 запроса от абонентов-мужчин, которые страдают от насилия в семье или являются его свидетелями».
Как правило, на горячую линию обращаются сами пострадавшие от семейных агрессоров (80%). Звонят также родственники, друзья, знакомые жертв домашнего насилия (18%). Реже к специалистам линии обращаются агрессоры (за пять лет зафиксировано лишь 18 запросов от людей с агрессивным поведением). Как правило, цель таких звонков - убедить консультантов, что страдающая от агрессии супруга или сожительница во всем виновата сама.
География звонков широка: они поступают из всех регионов Беларуси (из Минска - 36%, областных городов - 19%, районных центров - 18%, маленьких городов, сельской местности - 20%). Портрет пострадавших от насилия в семье остается без существенных изменений на протяжении последних лет: это женщина в возрасте 27-40 лет (34%), проживает в Минске и Минской области (47%), замужем (54%), имеет одного или двух несовершеннолетних детей (71%). При этом, по словам Анны Коршун, проявляются и новые тенденции: в последнее время увеличилось количество обращений от абонентов в возрасте старше 50 лет (их удельный вес возрос до 34%).
Таким образом, каждый третий звонок поступает от людей старшего и пожилого возраста. И женщины, и мужчины этой возрастной категории страдают от агрессивных действий со стороны детей (сыновей и дочерей), супругов, других родственников. К сожалению, среди жертв домашнего насилия регистрируется все больше многодетных женщин, имеющих трех и более детей (9%). Агрессорами чаще выступают мужчины (86%).
Средний возраст обидчиков - 27-40 лет (40%). Женщины проявляют агрессию в 14% случаев. Как правило, насилие исходит от супруга (45%), а также бывшего супруга (13%), сожителя или интимного партнера (5%). Случается, агрессивно ведет себя сын (13%) или дочь (5%). Около 56% агрессоров имеют зависимость (алкогольную - 53%, наркотическую - 2%, игровую - 1%). Об отсутствии зависимости говорили 36% абонентов. При этом в 78% случаев акты насилия совершаются независимо от того, находится агрессор под воздействием какого-либо вещества или нет.
Пострадавшим приходится сталкиваться с психологическим насилием (96%), физическим (69%), экономическим (43%), с манипуляцией и шантажом детьми (9%), ограничением свободы и передвижения (9%), сексуальным насилием (4%). 38% абонентов отметили, что в их семьях насилию также подвергаются несовершеннолетние дети.
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Большинство обратившихся на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия - женщины (94%), однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин
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