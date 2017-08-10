В Беларуси все больше мужчин страдают от домашнего насилия





Большинство обратившихся на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия - женщины (94%), однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин

Возросло число звонков от мужчин на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МОО «Гендерные перспективы».

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия работает в Беларуси уже пять лет, консультанты сервиса приняли почти 10 тыс. звонков.

«Большинство обратившихся - женщины (94%). Однако в последнее время выросло количество звонков от мужчин, - отметила руководитель горячей линии Анна Коршун. - Так, в текущем году поступило 42 запроса от абонентов-мужчин, которые страдают от насилия в семье или являются его свидетелями».

Как правило, на горячую линию обращаются сами пострадавшие от семейных агрессоров (80%). Звонят также родственники, друзья, знакомые жертв домашнего насилия (18%). Реже к специалистам линии обращаются агрессоры (за пять лет зафиксировано лишь 18 запросов от людей с агрессивным поведением). Как правило, цель таких звонков - убедить консультантов, что страдающая от агрессии супруга или сожительница во всем виновата сама.

География звонков широка: они поступают из всех регионов Беларуси (из Минска - 36%, областных городов - 19%, районных центров - 18%, маленьких городов, сельской местности - 20%). Портрет пострадавших от насилия в семье остается без существенных изменений на протяжении последних лет: это женщина в возрасте 27-40 лет (34%), проживает в Минске и Минской области (47%), замужем (54%), имеет одного или двух несовершеннолетних детей (71%). При этом, по словам Анны Коршун, проявляются и новые тенденции: в последнее время увеличилось количество обращений от абонентов в возрасте старше 50 лет (их удельный вес возрос до 34%).

Таким образом, каждый третий звонок поступает от людей старшего и пожилого возраста. И женщины, и мужчины этой возрастной категории страдают от агрессивных действий со стороны детей (сыновей и дочерей), супругов, других родственников. К сожалению, среди жертв домашнего насилия регистрируется все больше многодетных женщин, имеющих трех и более детей (9%). Агрессорами чаще выступают мужчины (86%).

Средний возраст обидчиков - 27-40 лет (40%). Женщины проявляют агрессию в 14% случаев. Как правило, насилие исходит от супруга (45%), а также бывшего супруга (13%), сожителя или интимного партнера (5%). Случается, агрессивно ведет себя сын (13%) или дочь (5%). Около 56% агрессоров имеют зависимость (алкогольную - 53%, наркотическую - 2%, игровую - 1%). Об отсутствии зависимости говорили 36% абонентов. При этом в 78% случаев акты насилия совершаются независимо от того, находится агрессор под воздействием какого-либо вещества или нет.

Пострадавшим приходится сталкиваться с психологическим насилием (96%), физическим (69%), экономическим (43%), с манипуляцией и шантажом детьми (9%), ограничением свободы и передвижения (9%), сексуальным насилием (4%). 38% абонентов отметили, что в их семьях насилию также подвергаются несовершеннолетние дети.