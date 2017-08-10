Откуда яйца: эксперт советует покупателям быть бдительными

Так называемый "яичный кризис" коснулся 15 из 28 стран Евросоюза. О том, что в торговые сети в Бельгии, Нидерландах, Германии и других странах ЕС поступили крупные партии куриных яиц, зараженных инсектицидом "фипронил", стало известно в конце июня.

Возможно ли дальнейшее распространение зараженного продукта на рынках, на радио Sputnik прокомментировал эксперт сельскохозяйственной отрасли, главный редактор журнала "Аграрное обозрение" Константин Лысенко.



© REUTERS Francois Lenoir Яичный кризис в Европе: обыски на птицефермах и задержания

"Шанс в общем-то есть, мы помним, как и конина незаконным образом распространялась по Европейскому союзу, но на самом деле он микроскопический, потому что европейская система контроля качества работает достаточно хорошо", — сказал Лысенко.

По словам эксперта, сейчас все силы брошены на то, чтобы блокировать возможное негативное воздействие этого препарата на покупателей. Кроме того, у производителей нет заинтересованности в том, чтобы заняться незаконными поставками этих яиц, которые уже уничтожены, как и куры, которые их снесли.

"Птицефабрикам сейчас выгоднее продемонстрировать, как они заботятся о безопасности покупателей, чем ничтожно маленькую партию яиц куда-то запихнуть. Но покупателям надо быть внимательнее, самим интересоваться, откуда эти яйца и кто их произвел", — отметил Лысенко.

Инсектицид "фипронил" используется для лечения куриц-несушек от вшей. Согласно европейским нормам, использовать "фипронил" в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.

Комментарий главного редактора журнала "Аграрное обозрение" Константина Лысенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.