Впервые в Беларуси: двое минчан на даче подделывали новые 20-рублевки

Фрунзенским районным отделом Следственного комитета по городу Минску завершено расследование уголовного дела об изготовлении поддельных денежных купюр номиналом в 20 белорусских рублей.

"Обвинение в совершении преступления предъявлено двум жителям Минска. Примечательно, что это первый случай в Беларуси подделки новых денежных купюр", — отметил Кабакович.

Как установило следствие, еще зимой текущего года 28-летний мужчина у себя на даче при помощи ноутбука и печатной техники наладил изготовление поддельных купюр номиналом в 20 рублей.

"В дальнейшем он передавал такие банкноты своему 26-летнему знакомому, проживающему в Минске, который, как правило, приобретал на них различные "мелкие" товары: жевательную резинку, талоны для проезда в общественном транспорте, оплачивал проезд в маршрутных такси. Полученную сдачу, подлинные купюры, они делили между собой", — рассказал собеседник Sputnik.

По месту жительства обоих подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника, поддельные банкноты номиналом 20 белорусских рублей, устройства для капельно-струйной печати и другие вещественные доказательства.

"Изъятые денежные билеты, 2009 года выпуска, были направлены во Фрунзенский районный отдел Госкомитета судебных экспертиз для проведения экспертных исследований. В результате которых установлено, что данные купюры поддельные", — сообщил Кабакович.

Как выяснилось в ходе экспертного исследования, все изображения на обеих сторонах поддельных купюр, в том числе и изображения защитных волокон, выполнялись при помощи струйной печати. На лицевую сторону купюр наносились фрагменты фольги.

"Также в дальнейшем следователями был выявлен факт изготовления поддельного официального документа для получения кредита — справки о доходах физического лица", — отметил Кабакович.

"Окончательное обвинение мужчинам было предъявлено в изготовлении и сбыте поддельных денег, покушении на те же действия, совершенные повторно, а также в подделке и изготовлении поддельных документов и штампов. Всего им инкриминируется 26 эпизодов преступной деятельности", — сказал Кабакович.

В настоящее время дело передано прокурору для направления в суд.