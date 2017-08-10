МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусские команды поваров и зенитчиков заняли вторые места в конкурсах, которые прошли в рамках Армейских международных игр, сообщили Sputnik в министерстве обороны республики.

Белорусские повара соревновались в конкурсе "Полевая кухня" вместе с командами Азербайджана, Израиля, Монголии и Сербии. Первое место в командном состязании заняли российские военнослужащие, третьими стали повара из Азербайджана.

В рамках конкурса военнослужащие показывали свои умения в приготовлении различных блюд, а также в выпечке хлеба. К слову, белорусы впервые приняли участие в этом соревновании.

Еще одно второе место принесла Беларуси команда войск ПВО, участвовавшая в конкурсе "Чистое небо", который проходил на территории Китая. По итогам всех этапов наши соотечественники уступили только команде из КНР.

В Минобороны отметили, что за все время прохождения конкурса только две команды смогли попасть по мишеням, имитировавшим скоростную цель, — это военнослужащие из Беларуси и Китая. Также обе эти команды сумели обойтись без штрафных баллов при пусках ракет из ПЗРК.