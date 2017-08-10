ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские повара и зенитчики завоевали вторые места в "АрМИ-2017"

11.08.2017 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусские команды поваров и зенитчиков заняли вторые места в конкурсах, которые прошли в рамках Армейских международных игр, сообщили Sputnik в министерстве обороны республики.

Белорусские повара соревновались в конкурсе "Полевая кухня" вместе с командами Азербайджана, Израиля, Монголии и Сербии. Первое место в командном состязании заняли российские военнослужащие, третьими стали повара из Азербайджана.

В рамках конкурса военнослужащие показывали свои умения в приготовлении различных блюд, а также в выпечке хлеба. К слову, белорусы впервые приняли участие в этом соревновании.

Еще одно второе место принесла Беларуси команда войск ПВО, участвовавшая в конкурсе "Чистое небо", который проходил на территории Китая. По итогам всех этапов наши соотечественники уступили только команде из КНР.

В Минобороны отметили, что за все время прохождения конкурса только две команды смогли попасть по мишеням, имитировавшим скоростную цель, — это военнослужащие из Беларуси и Китая. Также обе эти команды сумели обойтись без штрафных баллов при пусках ракет из ПЗРК.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следует отметить, что военнослужащие из Беларуси впервые приняли участие в кулинарном поединке вместе с командами из еще пяти стран.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Танкисты ответили трактористу: гигантский логотип World of Tanks появился под Борисовом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика