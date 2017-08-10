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Аисты в Беларуси становятся на крыло и добавляют проблем энергетикам

11.08.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг – Sputnik. Аисты в Беларуси в начале августа начали становиться на крыло, что прибавило проблем белорусским энергетикам, сообщил Sputnik в пятницу начальник информационно-аналитического отдела ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

Аисты в Беларуси становятся на крыло и добавляют проблем энергетикам
© Pixabay
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Белые аисты гнездятся на всей территории Беларуси, иногда выбирая для строительства гнезд не самые удачные места – например опоры линий электропередачи.

"Аисты становятся на крыло, собираются в стаи – и это проблема", – сказал Мальков.

Он также сообщил, что эти птицы начинают кружить над ЛЭП, садиться на элементы конструкции опор и иногда погибают от электрической дуги. Кроме того, скопление отходов жизнедеятельности аистов на изоляторах приводит к кратковременному отключению ЛЭП.

По словам собеседника Sputnik, данные повреждения линий – некритичные и не приводят к серьезным авариям, поскольку автоматика включает линию в течение нескольких секунд. "Но птиц все равно жалко", – констатировал Мальков.

Представитель Белэнерго также уточнил, что белорусские энергетики стараются минимизировать последствия от "нашествия" аистов – на траверсы ЛЭП устанавливаются специальные ежи, которые производятся в Речице.

Согласно статистике энергетиков, только за последнюю неделю 5,5% всех отключений в распределительных сетях 6-10 кВ произошло по вине птиц.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские энергетики стараются минимизировать последствия от "нашествия" аистов – на траверсы ЛЭП устанавливаются специальные ежи.

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