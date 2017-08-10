Самые странные покупки миллиардеров, из-за которых им стоит обратиться к психиатру





Покупкой футбольных клубов, стадионов, домов, роскошных яхт и автомобилей уже никого не удивишь. Но иногда богатые мира сего все же тратят свои бесконечные средства на действительно странные вещи

Иногда богатые мира сего все же тратят свои бесконечные средства на действительно странные вещи, сообщает журнал Forbes .

Так один из миллиардеров буквально вписал свое имя в анналы истории. Речь о шейхе Хамад Бин Хамдан аль Нахайяне родом из правящей династии Абу-Даби. Когда он решил увековечить свое имя, то приобрел целый остров, на котором буквально высек его. Дело в том, что буквы его имени фактически выкопаны в острове Аль Футаиси. Благодаря этому имя ХАМАД можно лицезреть из самого космоса.

Султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах потратил примерно 24 тыс. долларов на стрижку. Причем сообщается, что султан так щепетильно подходит к уходу за своим волосами, что даже распорядился о том, чтобы кудесника-парикмахера Джорджа Кади поместили в самолете в отдельную частную кабину стоимостью 18 тыс. долларов, чтобы он не подхватил какое-нибудь заболевание от пассажиров, которое могло бы ему помешать навести красоту на голове султана.

Не менее экстравагантной кажется и покупка, которая входит в моду в среде миллиардеров. Речь идет о ядерных бункерах, причем не где угодно, а в Новой Зеландии. Как объясняют это сами покупатели, там можно будет укрыться от катаклизмов и от беженцев, если им вдруг покажется, что богатые не должны жить так хорошо. Одним из счастливых обладателей своего собственного «уголка безопасности» недавно стал создатель платежного сервиса PayPal Питер Тиль.

Кстати, к апокалипсису готовятся по-разному. Например, Стив Хаффман, который является соучредителем и гендиректором сайта Reddit, ранее страдал от близорукости. Ранее, потому что Хаффман сделала лазерную коррекцию. И хотя многие люди по всему миру прибегают к этой процедуре, решился на нее этот богач из соображений безопасности: он надеется, что хорошее зрение повысит его шансы на выживание после природной или техногенной катастрофы. После катастрофы достать очки или линзы, как можно догадаться, будет проблематично. А так одной проблемой меньше, рассудил Хаффман.

Хотя Марк Цукерберг не строит бункер, по крайней мере, об этом ничего неизвестно, у него достаточно для этого земли. Дело в том что за последние годы Цукерберг выкупил все дома вокруг совего, чтобы избавиться от возможных соседей. Если свой «скромный коттеджик» в Пало-Альто он приобрел за 7 млн долларов, то скупка окрестных домов обошлась дополнительно в 30 млн долларов. Конечно, основатель Facebook может себе позволить этот маленький каприз. Видимо, так считает и Цукерберг, так как после приобретения дома на Гавайях за 100 млн долларов он пошел уже протореным путем, чтобы обезопасить себя от соседей.