Много читать вредно для жизни?

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Излишняя увлеченность чтением может быть тем самым откладыванием или прокрастинацией, которые будут идеально оправдывать ваше бездействие.

Бизнес-тренер, гештальт-терапевт Мария Жиган в блоге «Жить интересно» делится своими соображениями по этому поводу:

- Раньше, когда я видела людей, читающих книги стопками (вроде «шесть за неделю», «тридцать за месяц» или «пятьсот в год»), меня охватывала зависть и восхищение.

Цифры поражали, а внутренний критик требовал бежать за новой книгой.

При том что я постоянно (и достаточно быстро) читаю, я никак не могла приблизиться к подобным показателям. И чтобы как-то наверстать упущенное, я думала и про скорочтение, и про фоточтение, и о разных хитростях и уловках, лишь бы прочитать больше. И продолжала наращивать темп.

А недавно, после очередной передозировки полезной информацией, ко мне пришло очень простое понимание.

Любая развивающая книга — это набор техник и упражнений для применения в жизни. И поэтому читать такие книги как художественные неправильно. Их надо читать как инструкции по эксплуатации и применять знания на практике.

А в погоне за скоростью, читая по шесть книг в неделю, разве успеешь опробовать все, о чем в этих книгах пишется?

Разве что по одной технике из каждой книги. А если это реально полезные и наполненные книги, то тогда точно времени на внедрение не хватит.

И я поняла.

Нет смысла читать книги, если ничего из них в жизни не применяешь.

Ну прочитал человек за месяц три десятка книг по личностному росту. Как цифра — внушительно, как факт — а смысл?

В каждой книге, если это не «вода» из цикла «рассуждения о жизни», автор дает какие-то упражнения и рекомендации для применения. Любое упражнение требует времени на освоение и практику.

Зачем читать новые советы, если вы еще старые не выполнили?

Ведь все равно не успеешь внедрить все изменения. На то, чтобы они прижились, надо время.

То же самое, если читаешь книги по развитию бизнеса или по маркетингу. В них приводятся советы, которые требуют еще большего времени, чтобы увидеть, какой они дадут результат.

Первая причина, почему я считаю избыточное чтение вредным — состояние, которое я называю иллюзией опыта.

Оно опасно тем, что когда вы эту информацию услышите в следующий раз, она уже не будет вам казаться новой и стоящей, чтобы мотивировать на действия. Но при этом вы не будете иметь опыта и соответственно тех изменений, которые эта практика могла вам дать.

Что получается, если не уделять времени внедрению? В голове — куча знаний, человек-энциклопедия сведущ во всех областях, при этом его личный опыт минимален. Общаешься с таким «экспертом», он все знает, но ничего не умеет. Самомнение большое. Реальных результатов — нет.

Так что лучше прочитать одну хорошую книгу за месяц и применить из нее 100 % решений, чем прочитать 100 книг, но не взять в опыт ничего.

Поэтому сейчас я стараюсь очень внимательно отслеживать, что я читаю и как потом это использую.

Почему люди не применяют предлагаемые техники?

Потому что заранее решают, подойдут они им или нет.

Они читают упражнение, в уме прикидывают, какой будет от этого прок, и если в голове такая польза не появляется, то упражнение игнорируется и пропускается. А затем человек переходит к следующему и к следующему.

Но это большая ошибка.

Вы не можете знать, что даст вам то или иное упражнение, пока его не примените на практике. Равно как вы не знаете заранее, понравится ли вам то или иное блюдо, пока его не попробуете.

На тренингах тоже можно встретить таких людей. Даешь им задание, а они говорят «А зачем это делать?», «А что будет потом?», «Я не вижу в этом смысла и не понимаю, как оно мне поможет».

Это напоминает людей, которые в вольном режиме пытаются накачать себе мышцы.

Тренер говорит: сделай по 10 упражнений на пресс, 15 скручиваний, 20 подъемов и будет результат. А человек ему отвечает «Ну, ок, допустим, я сделал, что дальше?» или «Разве будет польза, если я сделаю 10 таких упражнений? Мне не нравится, дайте что-нибудь другое».

И получается, что люди пренебрегают советами, ищут другие — легкие или более вдохновляющие, или еще какие-то, не подозревая, что польза как раз находится в том, что не делаешь.

А книги и дальше сканируются на предмет новых техник и новой информации. Продолжается бесконечный поиск «волшебной таблетки», которая за минимальное время даст максимальный результат.

Только жизнь меняет не информация, а то, что мы делаем с этой информацией, и как мы ее используем.

Понятно, что есть очевидные исключения для очевидных или абсурдных техник. И одна книга за месяц, может, и маловато. Но все же гнаться за количество тоже не стоит. Старайтесь очень тщательно подходить к выбору того, что читаете.

Вторая причина опасности неконтролируемого поглощения информации такая:

Неопробованные знания из разных книг могут вступить внутри вашей головы в конфликт. А поскольку опыта проживания нет, то и непонятно, что из этого вам полезнее. И будете вы как лебедь, рак и щука разрываться на части, пытаясь определить, в какую сторону все-таки стоит идти. В одной книге говорят ставить цели, в другой — не ставить. А как вам лучше вы не знаете, потому что не пробовали ни то, ни другое. В какой-то момент уже перестаешь понимать, где твоя мысль, а где чужая книжная. Где реальный опыт, а где просто «прочитал». Так что лучше медленно читать и пробовать, чем много прочесть и ничего в итоге не изменить.

Для себя я определила скорость. Каждую книгу я читаю вдумчиво, маркером отмечая важные моменты. Если мысли отзываются, то могу отвлечься и начать писать дневниковые размышления, придумывать для себя, как я это могу использовать в жизни или работе. Мне кажется, что только так и есть смысл читать книги. Когда пропускаешь их через себя и стараешься взять максимум.

Но даже при этом часть советов не получается применить. Слишком много надо времени на внедрение. Приходится брать самое основное.

Конечно, бывает сложно надолго остановиться на чем-то одном. Работа и учеба диктуют свои правила. Я читаю параллельно несколько книг. И знаю, что есть еще не меньше сотни тех, что я хочу прочитать. Я понимаю, что из всего с первого раза возьму только малую часть. Но благодаря тому, что вся книга у меня исчеркана и подписана, я знаю, что в любой момент я могу к ней вернуться и перечитать то важное, что пропустила в первый раз.

Третья причина, по которой стоит задуматься о количестве читаемой литературы, состоит в следующем:

Излишняя увлеченность чтением может быть тем самым откладыванием или прокрастинацией, которые будут идеально оправдывать ваше бездействие.

Я знаю людей, которые вместо того чтобы:

- бегать, читают книги о том, как бегать,

- писать блог, читают, как писать романы,

- жить, читают о том, как это делать.

Им кажется, что они вот-вот найдут ту самую книгу, которая изменит их все окончательно, и поэтому читают все книги подряд. Даже помнят многие наизусть. Только в их жизни ничего не меняется. И это печально.

Когда-то я и себя поймала именно на этом — на вечной теоретической подготовке к действию. Мне тогда стало очень грустно. И я поняла, что главное во всем этом — перестать себя обманывать.

Теперь я стараюсь отслеживать, не стоит ли за очередной моей книгой желание избежать действий.

Могут предвосхитить вопросы и возражения по поводу чтения художественной литературы. Ведь в ней вроде как ничего не надо применять, так что же может быть вредного в том, чтобы читать ее с утра до вечера?

Да, такая литература не ставит своей целью применение прочитанного, а просто наполняет жизнь впечатлениями и эмоциями. И поэтому первые две причины ее не касаются.

Но опасность художественных книг заключается в том, что они могут быть еще бОльшим бегством от жизни, чем развивающие. Потому что в них можно получить все то, на что в обычной жизни не хватает смелости. Кто-то смотрит сериалы, кто-то играет в игры, а кто-то читает. Вместо того чтобы строить собственную жизнь, они становятся безмолвными наблюдателями чужой. Важно понимать, читаете ли про любовь вы ради удовольствия или просто заменяете свое желание любви наблюдением за хеппи-эндами в придуманных историях.

И четвертая причина, по которой стоит изменить отношение к чтению:

В жизни все должно быть в балансе. Процесс потребления должен сменяться процессом созидания.

Представьте, что было бы, если бы вы все время ели и ели, и ели, и не имели бы возможность сходить в туалет. Что стало бы организмом? В какой-то момент произошла бы интоксикация, и он бы заболел. Вплоть до самых крайних случаев. Тоже самое происходит с вами и вашим психическим телом, если вы без конца и нормы потребляете информацию внутрь, не перерабатывая ее и не выдавая ничего во вне. Любое ваше потребление должно как-то компенсироваться тем, что вы создаете и отдаете в пространство.

Это только кажется, что если энергии нет, то новая книжка вдохновит вас на подвиги. Энергия приходит во время действия. А пока вы покрываете свои прошлые неопробованные знания новыми, вы только усугубляете ситуацию. Нельзя почувствовать легкость в теле, если на полный желудок вы решите еще немножко перекусить. Чтобы начать действовать и не ждать «таблетки», важно помнить, что у вас всегда достаточно знаний и ресурсов для того, чтобы действовать уже сейчас.

Если вы читаете много художественной литературы, тогда у вас должен быть солидный словарный и образный запас. Это значит, что вам самому есть, о чем писать. Заведите себе дневник, блог или что-то подобное, и упражняйтесь в писательском мастерстве. Возможно, через какое-то время именно вас будут читать и именно из-за вас будут откладывать свои проекты другие люди.

Хотите много читать — читайте, только не забывайте хоть как-то это компенсировать действием: либо закреплением на уровне вашего личного опыта, либо выдачей своего продукта.

Итого:

Как и в любой другой сфере жизни, в чтении также необходима осознанность и осмысленность. Иначе вместо губительных зависимостей, можно стать книжным наркоманом, начать проживать нереальную жизнь и потеряться в чужих мыслях, мировосприятии, доводах и аргументах.

Так что сейчас самое время задумайтесь и своих читательских привычках.

Информация — та же пища. Поэтому не стоит пичкать себя просто так. Ешьте по запросу.

А если уже начали читать, то ищите крупицы золота, которые будут стоить вашего потраченного времени.

Решайте, конечно, сами, что вам делать. Просто будьте внимательны к тому, что поступает к вам в голову и что вы потом делаете с этим.