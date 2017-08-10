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Сердечко на голой груди: в Японии набирает популярность новый тренд
11.08.2017 17:19 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Новый тренд набирает популярность в Стране восходящего солнца. Местные девушки "складывают" собственную грудь в сердечко и в таком состоянии ее фотографируют.
Публика эту идею восприняла на ура. Каждый снимок, стоит ему появиться в сети, быстро набирает "лайки".
Это не первый необычный тренд, который придумали японцы. Ранее местные девушки наносили похмельный макияж, при котором создавался эффект мешков под глазами. Потом японцы носили маски в виде больших кошачьих голов.
Была и такая забава, во время которой японцы инъекционно вводили в лоб соляной раствор. Со стороны он смотрелся как пончик под кожей. В стране даже проводили вечеринки, на которых не допускались те, кто без "пончика".
А еще в местных салонах была популярна такая услуга, как бритье лица для женщин.
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Местные девушки размещают в сети фото, на которых они "складывают" в сердечко собственную грудь.
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