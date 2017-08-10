Сердечко на голой груди: в Японии набирает популярность новый тренд

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Новый тренд набирает популярность в Стране восходящего солнца. Местные девушки "складывают" собственную грудь в сердечко и в таком состоянии ее фотографируют.

Публика эту идею восприняла на ура. Каждый снимок, стоит ему появиться в сети, быстро набирает "лайки".

Это не первый необычный тренд, который придумали японцы. Ранее местные девушки наносили похмельный макияж, при котором создавался эффект мешков под глазами. Потом японцы носили маски в виде больших кошачьих голов.

Ладно. Япония опять на сотни лет впереди pic.twitter.com/SuScSRBqIj — буказоид (@booka3oid) August 9, 2017

​Была и такая забава, во время которой японцы инъекционно вводили в лоб соляной раствор. Со стороны он смотрелся как пончик под кожей. В стране даже проводили вечеринки, на которых не допускались те, кто без "пончика".

А еще в местных салонах была популярна такая услуга, как бритье лица для женщин.

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