На предприятии Русака «Унибокс» введен защитный период

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Заявление о начале производства о банкротстве некогда известного предприятия «Унибокс», подконтрольного бизнесмену Сергею Русаку, подал «Приорбанк».

Согласно данным, размещенным в Едином госреестре сведений о банкротстве, защитный период будет действовать до 11 ноября этого года.

«Унибокс» - одно из первых коммерческих предприятий Минска и резидентов СЭЗ «Минск». Соинвесторами в него были итальянцы, оно специализировалось на производстве кроненпробки для безалкогольной и пивоваренной промышленности, металлической тары для лакокрасочной и химической промышленности, а также оборудования для молочно-товарных ферм. Для практического применения сельхозоборудования «Унибокс» имел два сельскохозяйственных филиала в Червенском районе, там же, по распоряжению Александа Лукашенко, в его управление пытались отдать Смиловичский государственный аграрный колледж.

Тема оборудования для АПК и стало причиной проблем для основателя этого бизнеса Сернея Русака , который в середине 2010-х входил в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Неплатежи колхозов и отменный контракт с «Белагросервисом» подкосили к началу 2015 года его бизнес. На предприятии перестали платить, начались увольнения и суды, компания также стала хроническим должником бюджета.

В группу, подконтрольную Сергею Русаку и его партнерам, в свое время входили такие подразделения как «Белинтербокс» (выведение элитного племенного скота в Червенском районе), «Альфа-Калор» (производство отопительного оборудования), «Экспо Инокс» (производство систем дымоудаления), «Ферабокс» (производство сеялок, полуприцепов, культиваторов), «Полифас» (производство теплоизоляционных материалов), «БетонБокс» (производство строительных конструкций) и «ТехБокс» (проектирование и строительство животноводческих ферм).