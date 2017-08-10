ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скорректирована госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси до 2020 года

11.08.2017 17:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Скорректирована госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси до 2020 года

Постановлением также предусмотрено дополнительное финансирование в 2017 году мероприятий по строительству плодохранилищ и молочнотоварных фер за счет кредитных средств

Постановлением Совета Министров от 09.08.2017 №597 внесены дополнения и изменения в Государственную программу развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016 – 2020 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, данная программа приводится в соответствие с нормами Указа от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ» в части детализации мероприятий подпрограмм госпрограммы по источникам финансирования. Более того программа дополняется подпрограммой 12 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса», мероприятия которой в 2016 – 2017 годах реализовывались в ее составе.

Постановлением также предусмотрено дополнительное финансирование в 2017 году мероприятий по строительству плодохранилищ (11,5 млн. рулей) и молочнотоварных ферм (60 млн. рублей) за счет кредитных ресурсов, а также дополнительное финансирование проекта ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»

«Строительство свиноводческого комплекса, репродуктора 1-го порядка на 1 тыс. основных свиноматок в дер. Рассошное Смолевичского района» в объеме 4487,3 тыс. рублей будет производиться за счет средств республиканского бюджета.

Также внесены изменения в постановление Совмина «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году» в части включения финансирования в 2017 году ОАО «Банк развития Республики Беларусь» мероприятий по строительству плодохранилищ в объеме 11,5 млн рублей и уменьшением лимита кредитования с 34,53 млн рублей до 23,03 млн рублей мероприятия по строительству комплексов по выращиванию и откорму свиней с учетом динамики освоения кредитных ресурсов.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановлением также предусмотрено дополнительное финансирование в 2017 году мероприятий по строительству плодохранилищ и молочнотоварных фер за счет кредитных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Похож ли белорусский МАЗ на Mercedes?". Конструктор завода - о дизайне, технике и будущем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика