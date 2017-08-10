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В Беларуси появились первые высокобелковые veggies-напитки

11.08.2017 17:53 — Разное | БДГ  
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В Беларуси выпустили функциональные напитки с добавлением наполнителей на основе натуральных овощей и фруктов – так называемые veggies, ставшие трендом в западных странах.

Напитки разливают на Горецком пищевом комбинате под брендом Exponenta без сахара и на основе натуральной стевии.

Первые белорусские veggies-напитки разрабатывали несколько месяцев. В исследовательской лаборатории получили продукт, в котором сочетаются высокая  массовая доля белка и минимум калорий. Протеин получают из молочной сыворотки, а лактобактерии для пользы здоровью сохраняют «живыми». В качестве подсластителя – натуральная стевия, что также считается ЗОЖ-трендом.

Всего технологи разработали два вкуса: первый – с яблоком и сельдереем, второй – с летним миксом из крыжовника, сельдерея и огурца. Каждая порция коктейля включает в себя 25 граммов белка, что покрывает около трети суточной потребности среднестатистического белоруса в протеине. Напитки уже поставили в крупные магазины Минска и областных центров.

Ранее кисломолочный продукт прошел предклинические исследования в Институте физиологии НАН Беларуси. Они показали, что регулярное употребление обогащенных белком напитков позволяет наращивать мышечную ткань без накопления подкожно-жировой клетчатки и снизить уровень холестерина в крови. Такие напитки наиболее эффективны при диетах и активных физических нагрузках. Они также подходят для здорового перекуса – в качестве более полезной альтернативы стандартным йогуртам.

«За рубежом высокобелковые напитки популярны среди «зожников» и продаются в супермаркетах, кафе и фитнес-центрах. В отличие от смузи и других молочных коктейлей, в них содержится много белка и мало углеводов. При этом стандарты ЗОЖ требуют от производителей использовать только натуральные компоненты.  У новых напитков нет аналогов в СНГ, – подчеркнул разработчик напитков Exponenta Михаил Глушаков. – Мы создали кисломолочные veggies-напитки под стать последним ЗОЖ-трендам и учли пожелания белорусов перейти на натуральные подсластители. Важно сделать питание человека полезным и сбалансированным».

Выпуск нового продукта объясняют стремительным развитием рынка ЗОЖ в Беларуси. По приблизительным оценкам, около 2 млн. белорусов ведут здоровый образ жизни и стараются правильно питаться. При этом треть населения формирует отложенный спрос на ЗОЖ: люди хотят что-то изменить в своей жизни, но по разным причинам это откладывают.

«На белорусском продовольственном рынке сформировалась тенденция на здоровое питание. Белорусы стали обращать внимание на состав продуктов и их пользу для организма. Текущий год и вовсе может стать рекордным на число покупателей здоровых продуктов, что вынуждает производителей активно развиваться в этом направлении», – пояснил Михаил Глушаков.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси выпустили функциональные напитки с добавлением наполнителей на основе натуральных овощей и фруктов – так называемые veggies, ставшие трендом в западных...

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