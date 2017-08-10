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В суд направлено дело минских фальшивомонетчиков

11.08.2017 18:27 — Разное | БДГ  
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Уголовное дело об изготовлении поддельных 20-рублевых купюр передано в суд.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об изготовлении поддельных денежных билетов номиналом 20 белорусских рублей, сообщается на официальном сайте СК.

Сообщается, что 28-летний минчанин на даче изготавливал поддельные денежные купюры номиналом 20 белорусских рублей, затем передавал их своему 26-летнему знакомому, который покупал на их жвачки, талоны на транспорт и прочие мелочи, а сдачу фальшивомонетчики делили между собой.

Таким образом мошенники получали подлинные белорусские денежные купюры.

Поддельные деньги изготовлялись с помощью компьютерной техники – ноутбука и капельно-струйного принтера. Кроме этих устройств, при обыске по месту жительства правоохранительными органами были изъяты заготовки для печатей с оттисками штампов различных организаций, бланки справок о доходах физического лица и иные предметы, предназначенные для изготовления фальшивых документов. Защитная нить создавалась при помощи цветной струйной печати, затем на купюру наносились фрагменты фольга на лицевой стороне денежных билетов.

На месте обнаружения фальшивых купюр был также найден поддельная справка о доходах физического лица, предназначенная для предоставления в банк при получении кредита. 

Обыск в месте совершения преступления. Фото: СК Беларуси

 
 
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Уголовное дело об изготовлении поддельных 20-рублевых купюр передано в суд.

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