Запись была сделана на одной из автомагистралей Великобритании: в легковой машине водитель с пассажиром, двигаясь по центру трассы, вдыхали "веселящий газ" из воздушных шариков.

Сначала на кадрах видно, как синий Ford Fiesta неровно идет по шоссе. Когда авторы видео приблизились к машине, то заметили, как в салоне водитель и пассажир заправляют воздушные шары газом из баллона, а затем вдыхают содержимое шариков. Из машины при этом раздается громкая музыка.

"Это полное безумие", — прокомментировал увиденное автор ролика.

Вероятно, водитель и пассажир вдыхали так называемый "веселящий газ" (оксид азота), который производит опьяняющий и эффект эйфории, а также приводит к сонливости. Газ используют в том числе во время наркоза. Побочные эффекты вдыхания газа могут включать в себя помутнение зрения, головокружение и обмороки.