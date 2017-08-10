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Британцы "веселились", виляя из полосы в полосу на автотрассе

11.08.2017 18:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Запись была сделана на одной из автомагистралей Великобритании: в легковой машине водитель с пассажиром, двигаясь по центру трассы, вдыхали "веселящий газ" из воздушных шариков.

Британцы "веселились", виляя из полосы в полосу на автотрассе
© YouTube / kxan
Видео падения автомобиля с 7 этажа паркинга

Сначала на кадрах видно, как синий Ford Fiesta неровно идет по шоссе. Когда авторы видео приблизились к машине, то заметили, как в салоне водитель и пассажир заправляют воздушные шары газом из баллона, а затем вдыхают содержимое шариков. Из машины при этом раздается громкая музыка.

"Это полное безумие", — прокомментировал увиденное автор ролика.

Вероятно, водитель и пассажир вдыхали так называемый "веселящий газ" (оксид азота), который производит опьяняющий и эффект эйфории, а также приводит к сонливости. Газ используют в том числе во время наркоза. Побочные эффекты вдыхания газа могут включать в себя помутнение зрения, головокружение и обмороки.

 
 
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Очевидцы на шоссе засняли водителя и пассажира, которые на прямом ходу вдыхали веселящий газ из воздушных шариков. Смотрите видео опасного инцидента на дороге.

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