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Видеофакт: эффектный пожар БелАЗа в карьере в Казахстане

11.08.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Судя по кадрам, снятым очевидцем, сначала загорелась задняя ось, а затем пламя перекинулось на передние колеса.

Водитель и другие работники пытались самостоятельно потушить горевший самосвал с помощью шланга с водой, однако подача жидкости вскоре прекратилась.

БелАЗ был полностью загружен горной породой.

 
 
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130-тонный самосвал загорелся в Качарском карьере Казахстана, где происходит добыча железной руды. Смотрите на видео, как рабочие пытались потушить горящий БелАЗ.

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