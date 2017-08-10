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Видеофакт: эффектный пожар БелАЗа в карьере в Казахстане
11.08.2017 19:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Судя по кадрам, снятым очевидцем, сначала загорелась задняя ось, а затем пламя перекинулось на передние колеса.
Водитель и другие работники пытались самостоятельно потушить горевший самосвал с помощью шланга с водой, однако подача жидкости вскоре прекратилась.
БелАЗ был полностью загружен горной породой.
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130-тонный самосвал загорелся в Качарском карьере Казахстана, где происходит добыча железной руды. Смотрите на видео, как рабочие пытались потушить горящий БелАЗ.
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