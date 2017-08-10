Видеофакт: эффектный пожар БелАЗа в карьере в Казахстане

Судя по кадрам, снятым очевидцем, сначала загорелась задняя ось, а затем пламя перекинулось на передние колеса.

Водитель и другие работники пытались самостоятельно потушить горевший самосвал с помощью шланга с водой, однако подача жидкости вскоре прекратилась.

БелАЗ был полностью загружен горной породой.