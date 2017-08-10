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Лого Баттл: тракторист из Краснодарского края против танкистов из Борисова

11.08.2017 19:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Механизатор из Краснодарского края к 19-летию компании Wargaming, создавшей популярную игру World of Tanks, воспроизвел логотип "танчиков" прямо на пашне, использовав для этого трактор "Кировец".

Белорусские танкисты решили ответить трактористу и на двух Т-72 также "нарисовали" лого. При этом "рисунок" получился даже больше, чем у их российского оппонента.

Как военнослужащие воспроизводили лого игры — смотрите на видео>>

При этом танкисты приурочили свою акцию не только к 19-летию Wargaming, но и таким образом решили поддержать своих коллег, представляющих нашу страну в танковом биатлоне, который проходит в рамках АрМИ-2017. Белорусы 12 августа выступят в финале.

 
 
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Белорусские танкисты ответили краснодарскому механизатору Юрию Белых, который на своем тракторе "нарисовал" логотип WOT на одном из полей, фотолента Sputnik поможет...

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