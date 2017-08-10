Лого Баттл: тракторист из Краснодарского края против танкистов из Борисова

Механизатор из Краснодарского края к 19-летию компании Wargaming, создавшей популярную игру World of Tanks, воспроизвел логотип "танчиков" прямо на пашне , использовав для этого трактор "Кировец".

Белорусские танкисты решили ответить трактористу и на двух Т-72 также "нарисовали" лого. При этом "рисунок" получился даже больше, чем у их российского оппонента.

Как военнослужащие воспроизводили лого игры — смотрите на видео>>

При этом танкисты приурочили свою акцию не только к 19-летию Wargaming, но и таким образом решили поддержать своих коллег, представляющих нашу страну в танковом биатлоне , который проходит в рамках АрМИ-2017. Белорусы 12 августа выступят в финале.