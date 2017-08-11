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Азаренко официально снялась с турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вынуждена была официально сняться с турнира в Цинциннати по семейным обстоятельствам.
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«Я с нетерпением жду, когда вернусь в Цинциннати, и снова сыграю при поддержке многочисленных болельщиков», - она.
Турнир в Цинциннатибудет длиться с 14 по 20 августа.
Белорусская спортсменка не сможет в нем участвовать из-за того, что не хочет расставаться с сыном, опекунство которого она оспаривает с отцом ребенка Билли Маккинга.
В настоящее время готовится суд об опекунстве, и пока дело не будет завершено, ребенка запрещено вывозить из Лос-Анджелеса.
Напомним, 8 августа стало известно, что одна из наиболее известных и титулованных в Беларуси спортсменок, теннисистка Виктория Азаренко,
В пятницу спортивный портал TMZ Sports, ссылаясь на адвоката теннисистки Лору Вассер, сообщил, что судья
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вынуждена была официально сняться с турнира в Цинциннати по семейным обстоятельствам.
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