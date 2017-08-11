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Азаренко официально снялась с турнира в Цинциннати

11.08.2017 19:48 — Разное | БДГ  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вынуждена была официально сняться с турнира в Цинциннати по семейным обстоятельствам.

На сайте турнира опубликовано сообщение спортсменки, в котором она написала: «Я расстроена тем, что должна сняться с турнира "Western & Southern Open" из-за семейного вопроса».

«Я с нетерпением жду, когда вернусь в Цинциннати, и снова сыграю при поддержке многочисленных болельщиков», - она.

Турнир в Цинциннатибудет длиться с 14 по 20 августа.

Белорусская спортсменка не сможет в нем участвовать из-за того, что не хочет расставаться с сыном, опекунство которого она оспаривает с отцом ребенка Билли Маккинга.  

В настоящее время готовится суд об опекунстве, и пока дело не будет завершено, ребенка запрещено вывозить из Лос-Анджелеса.

Напомним, 8 августа стало известно, что одна из наиболее известных и титулованных в Беларуси спортсменок, теннисистка Виктория Азаренко, может лишиться девятимесячного сына: ее бывший бойфренд обвинил Азаренко в краже ребенка и намерен забрать его в США.

В пятницу спортивный портал TMZ Sports, ссылаясь на адвоката теннисистки Лору Вассер, сообщил, что судья отказалась передавать дело об опекунстве Азаренко над сыном в белорусский суд, несмотря ни на какие доводы.

Фото: http://www.eurosport.ru

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вынуждена была официально сняться с турнира в Цинциннати по семейным обстоятельствам.

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