Видеофакт: гигантские трубы вынесло на берег в Великобритании

Две огромные пластиковые трубы вынесло на берег Великобритании, в графстве Норфолк. Местные жители сначала подумали, что к ним приплыло морское чудище, однако позже выяснилась причина появления объекта черного цвета на берегу.

По информации местных властей, трубы буксировались в Алжир, и во время транспортировки отсоединились от основного груза. Волнами их прибило к британскому берегу. Власти успокоили местных жителей, отметив, что инженерные конструкции не причинят вреда для окружающей среды.

В скором времени оборудование будет отбуксировано к производителю, который находится в Норвегии. Жители побережья уже облюбовали гигантские артефакты и пользуются моментом, чтобы их сфотографировать.