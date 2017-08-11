ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: гигантские трубы вынесло на берег в Великобритании

11.08.2017 22:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Две огромные пластиковые трубы вынесло на берег Великобритании, в графстве Норфолк. Местные жители сначала подумали, что к ним приплыло морское чудище, однако позже выяснилась причина появления объекта черного цвета на берегу.

По информации местных властей, трубы буксировались в Алжир, и во время транспортировки отсоединились от основного груза. Волнами их прибило к британскому берегу. Власти успокоили местных жителей, отметив, что инженерные конструкции не причинят вреда для окружающей среды.

В скором времени оборудование будет отбуксировано к производителю, который находится в Норвегии. Жители побережья уже облюбовали гигантские артефакты и пользуются моментом, чтобы их сфотографировать.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То, что сразу приняли за огромное морское чудовище, оказалось пластиковыми трубами. Смотрите на видео, что появилось на британском берегу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Самые смешные падения панд собрали в одном видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика