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Видеофакт: гигантские трубы вынесло на берег в Великобритании
11.08.2017 22:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Две огромные пластиковые трубы вынесло на берег Великобритании, в графстве Норфолк. Местные жители сначала подумали, что к ним приплыло морское чудище, однако позже выяснилась причина появления объекта черного цвета на берегу.
По информации местных властей, трубы буксировались в Алжир, и во время транспортировки отсоединились от основного груза. Волнами их прибило к британскому берегу. Власти успокоили местных жителей, отметив, что инженерные конструкции не причинят вреда для окружающей среды.
В скором времени оборудование будет отбуксировано к производителю, который находится в Норвегии. Жители побережья уже облюбовали гигантские артефакты и пользуются моментом, чтобы их сфотографировать.
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То, что сразу приняли за огромное морское чудовище, оказалось пластиковыми трубами. Смотрите на видео, что появилось на британском берегу.
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