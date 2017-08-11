ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самые смешные падения панд собрали в одном видео

11.08.2017 22:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

YouTube-проект iPanda опубликовал видеоподборку нелепых падений панд. В шестидесятисекундном ролике собраны десятки случаев неуклюжих падений животных.

Пользователи не только умиляются поведением черно-белых медвежат. Но и задаются вопросом, как при такой неуклюжести панды выживают в дикой природе.

На канале iPanda также собраны забавные видео из жизни панд. 

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеоролик с падающими пандами набирает популярность в сети. Смотрите на видео самые смешные и нелепые падения бамбуковых медвежат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы в финале танкового биатлона выступят на зеленом танке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика