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Самые смешные падения панд собрали в одном видео
11.08.2017 22:41 — Разное | Sputnik Беларусь
YouTube-проект
Пользователи не только умиляются поведением черно-белых медвежат. Но и задаются вопросом, как при такой неуклюжести панды выживают в дикой природе.
На канале iPanda также собраны забавные видео из жизни панд.
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Видеоролик с падающими пандами набирает популярность в сети. Смотрите на видео самые смешные и нелепые падения бамбуковых медвежат.
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