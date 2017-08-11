Самые смешные падения панд собрали в одном видео

YouTube-проект iPanda опубликовал видеоподборку нелепых падений панд. В шестидесятисекундном ролике собраны десятки случаев неуклюжих падений животных.

Пользователи не только умиляются поведением черно-белых медвежат. Но и задаются вопросом, как при такой неуклюжести панды выживают в дикой природе.

На канале iPanda также собраны забавные видео из жизни панд.