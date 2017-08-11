Белорусы в финале танкового биатлона выступят на зеленом танке

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусский экипаж в финале танкового биатлона на полигоне "Алабино" будет выступать на танке зеленого цвета, это определила предфинальная жеребьевка конкурса, сообщило Минобороны РФ.



© Sputnik Виталий Тимкив Белорусские повара и зенитчики завоевали вторые места в "АрМИ-2017"

В финале белорусы будут соревноваться с командами из России, Казахстана и Китая.

"Российские танкисты поедут по красной дорожке, белорусские экипажи выступят на зеленой, казахстанские — на синей, а китайские — на желтой", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее Минобороны Беларуси сообщало, что наши танкисты по результатам "Эстафеты" вышли в финал. В ходе предыдущего этапа белорусы стали вторыми, уступив лишь россиянам.

Финал пройдет 12 августа на полигоне "Алабино", начало — в 17:00.