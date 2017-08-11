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Белорусы в финале танкового биатлона выступят на зеленом танке
11.08.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусский экипаж в финале танкового биатлона на полигоне "Алабино" будет выступать на танке зеленого цвета, это определила предфинальная жеребьевка конкурса, сообщило Минобороны РФ.
© Sputnik Виталий Тимкив
В финале белорусы будут соревноваться с командами из России, Казахстана и Китая.
"Российские танкисты поедут по красной дорожке, белорусские экипажи выступят на зеленой, казахстанские — на синей, а китайские — на желтой", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Ранее Минобороны Беларуси сообщало, что наши танкисты по результатам "Эстафеты" вышли в финал. В ходе предыдущего этапа белорусы стали вторыми, уступив лишь россиянам.
Финал пройдет 12 августа на полигоне "Алабино", начало — в 17:00.
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Наши соотечественники сразятся в финале с командами их Казахстана, Китая и России, в финал мы вышли уступив только россиянам.
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