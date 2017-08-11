ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы в финале танкового биатлона выступят на зеленом танке

11.08.2017 22:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Белорусский экипаж в финале танкового биатлона на полигоне "Алабино" будет выступать на танке зеленого цвета, это определила предфинальная жеребьевка конкурса, сообщило Минобороны РФ.

Белорусы в финале танкового биатлона выступят на зеленом танке
© Sputnik Виталий Тимкив
Белорусские повара и зенитчики завоевали вторые места в "АрМИ-2017"

В финале белорусы будут соревноваться с командами из России, Казахстана и Китая.

"Российские танкисты поедут по красной дорожке, белорусские экипажи выступят на зеленой, казахстанские — на синей, а китайские — на желтой", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее Минобороны Беларуси сообщало, что наши танкисты по результатам "Эстафеты" вышли в финал. В ходе предыдущего этапа белорусы стали вторыми, уступив лишь россиянам.

Финал пройдет 12 августа на полигоне "Алабино", начало — в 17:00.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наши соотечественники сразятся в финале с командами их Казахстана, Китая и России, в финал мы вышли уступив только россиянам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
АБФФ амнистировала болельщика, которого обвиняли в нанесении баротравмы директору "Ислочи"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика