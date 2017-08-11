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Очевидцы сняли, как британка кувалдой разбивает BMW мужа за измену

11.08.2017 21:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Очевидец в одном из британских городов снял необычный инцидент: разъяренная женщина кувалдой крушит автомобиль BMW, предположительно, своего мужа. Свои действия британка сопровождает эмоциональными комментариями, из которых становится понятно, что таким образом она мстит супругу за измену.

"Я была замужем десять лет и в своей жизни не разбила даже чашку или тарелку", — говорит героиня ролика.

На кадрах также видно, что заднее стекло автомобиля полностью выбито, женщина разбивает переднее и затем принимается за боковое зеркало.

"Если каждая обманутая женщина или мужчина будут разбивать машины в таких случаях, то автомобильные компании получат огромную прибыль", — прокомментировал видео один из пользователей YouТube.

Была ли женщина в итоге арестована — неизвестно.

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Ссылка на источник 21
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В Великобритании местная жительница разбила автомобиль своего мужа, после того как узнала о его измене. Смотрите на видео, как женщина кувалдой крушит автомобиль.

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