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Японец снял на видео "ленивое лапоприкладство" двух котов
11.08.2017 20:46 — Разное | Sputnik Беларусь
Один из котов попытался лапой спровоцировать своего вислоухого оппонента, однако тот сначала не реагировал, а потом таким же образом "пригладил" собрата.
В итоге серьезной драки с шипением и выгибанием спин не получилось, оба кота, скорее, причесывали друг друга лапами, стоя друг напротив друга. Либо коты знали, что они в одинаковой "весовой категории", либо им было просто лень дальше выражать свою агрессию.
Автор ролика выложил видеозапись в соцсети, и она сразу стала вирусной — в Twitter ее уже посмотрели десятки тысяч человек.
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Появились кадры ссоры двух котов в Японии, которая переросла в драку, но совсем не такую, как обычно показывали в советских мультфильмах. Смотрите на видео, как...
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