Один из котов попытался лапой спровоцировать своего вислоухого оппонента, однако тот сначала не реагировал, а потом таким же образом "пригладил" собрата.

В итоге серьезной драки с шипением и выгибанием спин не получилось, оба кота, скорее, причесывали друг друга лапами, стоя друг напротив друга. Либо коты знали, что они в одинаковой "весовой категории", либо им было просто лень дальше выражать свою агрессию.

Автор ролика выложил видеозапись в соцсети, и она сразу стала вирусной — в Twitter ее уже посмотрели десятки тысяч человек.