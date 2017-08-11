ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Японец снял на видео "ленивое лапоприкладство" двух котов

11.08.2017 20:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Один из котов попытался лапой спровоцировать своего вислоухого оппонента, однако тот сначала не реагировал, а потом таким же образом "пригладил" собрата.

В итоге серьезной драки с шипением и выгибанием спин не получилось, оба кота, скорее, причесывали друг друга лапами, стоя друг напротив друга. Либо коты знали, что они в одинаковой "весовой категории", либо им было просто лень дальше выражать свою агрессию.

Автор ролика выложил видеозапись в соцсети, и она сразу стала вирусной — в Twitter ее уже посмотрели десятки тысяч человек.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появились кадры ссоры двух котов в Японии, которая переросла в драку, но совсем не такую, как обычно показывали в советских мультфильмах. Смотрите на видео, как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пасля сваркі з дзяўчынай хлопец зламаў дзевяць дарожных знакаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика