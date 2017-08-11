Два неожиданных рецепта – варенье из огурцов и соус из зелени

Варенье из огурцов с мятой — необычное лакомство, а соус с мятой из зелени идеально подходит к мясу или бутерброду.

Варенье из огурцов с мятой

Из огурцов тоже получается отличное варенье. Причем для этого варенья подходят большие мясистые переросшие огурцы, которые идут только на семена. Не пропадать же добру!

Нам понадобится:

Огурцы — 1 кг

Сахар — 700 г

Лимон — 2 шт.

Листья мяты — 1 большая горсть



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из огурцов с мятой

Огурцы тщательно моем, очищаем от кожицы с помощью ножа или картофелечистки. Разрезаем пополам и с помощью чайной ложки удаляем серединку с семенами. Нарезаем огурцы небольшими кубиками.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из огурцов с мятой

Теперь займемся лимонами. Сначала снимаем с лимонов цедру, откладываем в сторонку. Разрезаем лимоны пополам и выдавливаем из них сок, затем смешиваем сок и цедру.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из огурцов с мятой

Мяту перебираем, удаляем поврежденные листья и складываем в кухонный комбайн. Количество мяты регулируем самостоятельно, но не кладите много — она превратится в массу темного цвета и испортит внешний вид варенья.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из огурцов с мятой

Теперь приступим непосредственно к приготовлению. Берем глубокую кастрюлю с толстым дном и выкладываем в нее ингредиенты — сахар, измельченные огурцы, мяту и сок лимона с цедрой. Добавляем стакан воды и ставим на огонь, периодически помешивая до растворения сахара.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из огурцов с мятой

Когда масса закипит — огонь уменьшим до средних размеров и покипятим минут 10-15. Отставляем в сторону, даем массе полностью остыть и настояться. Затем снова ставим на плиту, доводим до кипения, варим минут 5 и снова даем остыть. Если варенье стало слишком густым, можно добавить еще стакан воды и хорошенько прокипятить. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока масса в холодном состоянии не начнет загустевать и не приобретет карамельный оттенок.



© Sputnik / Людмила Янковская Варенье из огурцов с мятой

Варенье снова разогреваем и выкладываем в подготовленную стерилизованную тару, укупориваем и отправляем в кладовую на хранение.

Соус из зелени

Соус тоже можно приготовить из чего угодно. Например, из свежей зелени, которая в огромном количестве наросла в огородах, да и на рынке стоит дешево.

Нам понадобится:

Свежая петрушка — 1 большой пучок

Свежий зеленый базилик — 1 большой пучок

Чеснок — 4-5 зубчиков

Перец черный, паприка, семена кориандра, укропа, кинзы — по 0,5 ч. л.

Помидоры — 2-3 шт.

Соль, сахар — по вкусу

Винный уксус — 50 мл

Подсолнечное масло — 100 мл

Лук репчатый — 2 средние луковицы



© Sputnik / Людмила Янковская Соус из зелени

Сначала займемся зеленью. Петрушку и базилик тщательно моем, перебираем, отрываем листики и раскладываем обсушить. Лишняя влага в соусе нам ни к чему, иначе начнется процесс брожения и соус испортится. Складываем подготовленную зелень в кухонный комбайн или в чашу блендера и измельчаем, но не совсем в кашу. Нужно, чтобы зелень измельчилась, пустила сок, но при этом сохранила вид небольших кусочков.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус из зелени

Также мы измельчаем очищенный лук и чеснок и отправляем их к зелени. Что касается помидоров, то этот продукт в соусе не обязателен, просто мякоть помидора придает объем и структурность соусу, поэтому мы их тоже измельчаем и отправляем к зелени. Заготовка для соуса готова.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус из зелени

Ставим соус на огонь, добавляем в кастрюлю стакан воды, накрываем крышкой. Займемся специями. Перец, семена кориандра, укропа и кинзы немного поджариваем или подсушиваем. Затем специи измельчаем, но не очень мелко, добавляем к ним молотую паприку и сванскую соль.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус из зелени

Тушим зелень до размягчения и только потом добавляем к ней молотые специи, оставляем на среднем огне на минут 10-15, затем добавляем подсолнечное масло и снова тушим 10 минут. В конце добавляем винный уксус.



© Sputnik / Людмила Янковская Соус из зелени

Если вы планируете соус хранить недолго и обязательно в холодильнике, то уксус можно не добавлять. Раскладываем еще горячий соус в подготовленную стерилизованную тару и укупориваем.