



Для этого, однако, требуется нарастить оплату труда на «малозарабатывающих» предприятиях до 1 тыс. рублей.

«Мы 1 тыс. рублей будем иметь, но это будет средняя зарплата. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх, это хорошо. Но половина, может, чуть меньше предприятий, где мы недотягиваем до этого уровня, и вообще там зарплата небольшая. За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к 1 тыс. рублей», - отметил во время посещения Брестской области Александр Лукашенко. По его словам, если это поручение будет выполнено, средняя зарплата по стране может достичь 1,5 тыс. рублей.

При этом президент подчеркнул, что средний уровень заработной платы в 1 тыс. рублей к концу этого года необходимо закрепить, чтобы в начале 2018 года не получить его снижения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко нацеливается на среднюю зарплату в 1,5 тысячи рублей Для этого, однако, требуется нарастить оплату труда на «малозарабатывающих» предприятиях до 1 тыс. рублей.

"Надо стабильно выходить на среднюю зарплату, и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней", - подытожил глава государства.