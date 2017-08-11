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Спортобзор: история с сыном Азаренко сказалась на карьере теннисистки

12.08.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко оказалась в центре семейного скандала — бывший возлюбленный белоруски обвинил ее в похищении ребенка и суд поставил вернуть Лео отцу. Из-за неприятностей в семье спортсменка вынуждена пропустить несколько крупных турниров, рассказал спортивный обозреватель Sputnik Беларусь Максим Костьян.

"Вика уже пропустила турнир в Стэнфорде, который завершился на прошлой неделе, и со стопроцентной вероятностью пропустит турнир в Цинциннати, это два подготовительных турнира к открытому чемпионату США, который запланирован на конец августа", — отметил Костьян. 

Спортобзор: история с сыном Азаренко сказалась на карьере теннисистки
© AFP/ JEWEL SAMAD
Сын Азаренко Лео "был отнят у матери и передан отцу"

Тем временем, известный белорусский лыжник Сергей Долидович на уходящей неделе объявил о том, что возвращается к соревнованиям, и уже собрал тысячу рублей из 30 необходимых для поездки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

"При всем моем уважении к легенде лыжных гонок, он решил, как это модно сейчас говорить, "хайпануть". В марте Сергей объявил о завершении карьеры, а спустя полгода собрался ехать на Олимпиаду. Наверное, он хочет внимания и в свои 44 года сравнивает себя с Бьорндаленом", — сказал Костьян.

На уходящей неделе белорусские любители баскетбола порадовались победе мужской команды в пре-квалификации Чемпионата мира по баскетболу-2019. Во время матча в Минске белорусы взяли верх над командой Португалии со счетом 78:75. 

"Наши баскетболисты чем-то похожи на наших же девушек-баскетболисток. Игры такие же "валидольные". Наши девчата играют на надрыве, на эмоциях и в итоге выигрывают, то же самое произошло и с мужчинами. И уже на будущей неделе в Минске примут лидеров своей группы — команду Болгарии, и если победят, то отберутся в квалификационный турнир", — сообщил Костьян. 

Спортобзор: история с сыном Азаренко сказалась на карьере теннисистки
© Фото: официальная группа БФТ в "ВКонтакте"
Белорусский таэквондист Силла пропустит 4 года из-за мельдония

Неделя не обошлась и без громкой дисквалификации. Белорусский таэквондист Арман-Маршалл Силла отстранен от соревнований на 4 года из-за мельдония. Такое решение принял спортивный арбитражный суд.

"Это единственный белорусский таэквондист, который отобрался на Олимпийские игры прошлого года, но в итоге туда не поехал, как говорили официальные источники, из-за невероятно огромного количества мельдония в его крови. В итоге Силла дисквалифицирован до апреля 2021 года. И вовсе из-за этой дисквалификации может завершить карьеру", — сказал Костьян.

Белорусские атлеты на чемпионате мира по легкой атлетике также пока не радуют результатами своих болельщиков.

"Наши атлеты пока не завоевали ни одной медали. Самый лучший результат — это шестое место нашей копьеметательницы Татьяны Холодович. Накануне Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров, не смогла подтвердить свой титул", — сказал Костьян.

Обзор наиболее заметных спортивных событий недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Семейный скандал Виктории Азаренко, возвращение "на лыжи" Сергея Долидовича, "валидольный" матч баскетболистов, дисквалификация таэквондиста Армана-Маршалла...

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