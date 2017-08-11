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Таболич: белорусский орнамент набивают даже аргентинцы
12.08.2017 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Вместо китайских иероглифов и кельтских рун белорусы все чаще набивают татуировки с белорусскими орнаментальными мотивами.
Но в последнее время за местным орнаментом приходят и иностранцы: совсем недавно орнамент в одном из минских салонов набила пара аргентинцев. Тату-мастер Алесь Таболич рассказал о не спадающей популярности орнаментальной татуировки.
"Довольно давно мы с женой решили сделать татуировки, символизирующие нашу национальную принадлежность. Тогда особенно популярны были геральдические тату. Но в отличие от гербов, орнамент не несет политической подоплеки, это традиционный оберег, который использовался в вышиванках. С этим орнаментом на международной конвенции в Киеве я занял второе место. Отсюда и начала расти популярность", — рассказал Таболич.
© Sputnik / Елена Васильева
Тату-мастер Алесь Таболич
Татуировка понравилась исполнительнице Шуме, которая рассказала об орнаментальной татуировке на своем сайте, и идея прижилась.
"Когда-то были популярны татуировки-иероглифы, но многие не понимали их значения. Многие набивали японских драконов, но ведь для нас это незнакомая культура. А славянская культура нам ближе, и татуировкой люди подчеркивают свою к ней принадлежность. Даже выезжая на море, люди узнают друг друга по татуировкам", — рассказал Таболич.
А что это у вас?
Аргентинцы, американцы, россияне — белорусский орнамент набили уже многие.
"Приезжаешь на море, и даже норвежцы спрашивают — а что это у вас? Начинаешь рассказывать про страну и культуру, о которой они прежде и не слышали", — рассказывает Таболич и принимается за работу над одной из орнаментальных татуировок.
© Sputnik / Елена Васильева
Тату-мастер Алесь Таболич делает татуировку
Недавно мастера салона ездили на фестиваль "Басовішча" в Белосток. Этнические белорусы просили набить орнамент, практически никто не выбирал абстрактный рисунок.
"Времена популярности геральдических татуировок ушло, многие разочаровались в политике, теперь людям культура интереснее государственности. А вот ни один политик не сделал у меня ни одной орнаментальной татуировки", — вспомнил мастер.
© Sputnik / Елена Васильева
Белорусский орнамент набивают даже иностранцы
Чемпионка по гребле из России тоже набила белорусский орнамент. Клиентка признала, что культура Беларуси ей нравится, а собственно русских орнаментальных символов она не знает, так что белорусский вариант вполне подошел.
"Вместо китайского иероглифа "любви" белорусу приятнее набить собственный орнамент. Почему люди покупают вышиванки, а не трусы Milavitsa? Потому что хочется привезти с собой частицу культуры", — пояснил Таболич.
Или просто модно
А кто-то набивает орнамент исключительно из "фэшн"-соображений.
"Человек не должен делать татуировку только потому, что "аккуратно и красиво". Если ты ничего не вкладываешь в нее, если культурный контекст тебе не важен, лучше не набивать орнамент", — уверен Таболич.
Сам он всегда был сторонником популяризации белорусской культуры. Кстати, перебивать татуировку с белорусским орнаментом еще не приходилось.
"Люди всегда пытаются самоопределиться, кто-то в одежде себя проявляет, кто-то в спорте, кто-то в татуировке. Одну из самых интересных орнаментальных татуировок набила девушка — рисунок вышел на полспины", — рассказал мастер.
Сейчас подобные татуировки набивают и украинцы, только с собственным орнаментом. К слову, использовать орнамент на билбордах и в одежде украинцы начали раньше нас, а вот в орнаментальной татуировке первыми были белорусы.
"Мне говорили, что идею нужно запатентовать, но как запатентовать орнамент? Это ведь народное творчество, а татуировка — всего лишь способ подачи", — считает Таболич.
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Иностранцы набивают себе белорусский орнамент в качестве сувенира и вместо "магнита на холодильник".
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