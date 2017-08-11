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Трамп пригрозил Пхеньяну "нехорошим" вариантом решения проблемы

12.08.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рассматривает вопрос о введении дополнительных мощных санкций против Северной Кореи.

Трамп пригрозил Пхеньяну "нехорошим" вариантом решения проблемы
© REUTERS U.S. Navy/Handout/File Photo
План удара по Гуаму: военно-политический танец на краю пропасти

"Да, мы рассматриваем дополнительные санкции на очень-очень высоком уровне", — заявил Трамп.

По его словам, новые санкции будут "максимально жесткими на очень, очень высоком уровне".

"Думаю, можно сказать, что они будут настолько жесткими, насколько это вообще возможно", — констатировал американский лидер, назвав этот вариант решения северокорейской проблемы "очень нехорошим".

Гуам раздора

На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын сделает что-то с Гуамом, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор, с Северной Кореей "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Ситуация в регионе

Силы самообороны Японии завершили в субботу развертывание ракет-перехватчиков в западных и юго-западных районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае их пуска в направлении американского острова Гуам.

Трамп пригрозил Пхеньяну "нехорошим" вариантом решения проблемы
© REUTERS Toru Hanai
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Противоракетные комплексы "Пэтриот" (PAC-3) были размещены в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном острове Сикоку.

Кроме этого, в Японское море вышел корабль морских сил самообороны Японии, оснащенный боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis).

Позиция Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "у Китая и США есть общие интересы в сфере реализации денуклеаризации полуострова и сохранения мира и стабильности". Пекин готов на основе взаимоуважения поддерживать с Вашингтоном контакты по вопросам урегулирования ситуации на полуострове.

"В настоящий момент все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность и избегать заявлений и действий, ведущих к эскалации ситуации на Корейском полуострове", — заявил китайский лидер.

Дональд Трамп в свою очередь сказал, что ценит ту роль, которую Китай играет в разрешении проблемы полуострова, добавив, что США также готовы поддерживать контакты с Китаем по главным региональным и международным повесткам.

 
Теги: Минск
 
 
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КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США.

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