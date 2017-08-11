ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выезда в Литву на границе ожидают более 800 большегрузов

12.08.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Пропуск легковых автомобилей в направлении Литвы проходит без проблем, но из-за компьютерного сбоя в таможенных системах на литовской стороне очередь из фур на выезд продолжает накапливаться, неполадки обещают устранить не раньше 17 августа.

Выезда в Литву на границе ожидают более 800 большегрузов
© Sputnik Евгений Карасев
ГТК прокомментировал ситуацию с очередями на границе с Литвой

Еще в пятницу, 11 августа, литовские пограничники предупредили белорусских коллег о том, что на литовской стороне произошел сбой программного обеспечения на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, в том числе, на пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас".

"Литовские коллеги предупредили, что устранять неполадки будут предварительно до 17 августа", — сообщил Sputnik официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Большегрузному транспорту, следующему в страны Евросоюза, в Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют следовать через пункты пропуска других сопредельных стран, в частности, выбрать северные пункты пропуска в польском направлении.

Ситуация с очередями на границе в литовском направлении усугубляется погодными условиями. В связи с жарой в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

"Водителям грузового транспорта, находящимся в очередях, нужно стараться находиться в тени. Аптечка и вода должны быть в салоне под рукой", — сказал Бычковский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На литовской стороне произошел сбой программного обеспечения на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Что нужно сделать, чтобы белорусская дуда попала в список ЮНЕСКО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика