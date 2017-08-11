Выезда в Литву на границе ожидают более 800 большегрузов

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Пропуск легковых автомобилей в направлении Литвы проходит без проблем, но из-за компьютерного сбоя в таможенных системах на литовской стороне очередь из фур на выезд продолжает накапливаться, неполадки обещают устранить не раньше 17 августа.



© Sputnik Евгений Карасев ГТК прокомментировал ситуацию с очередями на границе с Литвой

Еще в пятницу, 11 августа, литовские пограничники предупредили белорусских коллег о том, что на литовской стороне произошел сбой программного обеспечения на всех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе, в том числе, на пунктах пропуска "Мядининкай", "Лаворишкес", "Шальчининкай" и "Райгардас".

"Литовские коллеги предупредили, что устранять неполадки будут предварительно до 17 августа", — сообщил Sputnik официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Большегрузному транспорту, следующему в страны Евросоюза, в Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют следовать через пункты пропуска других сопредельных стран, в частности, выбрать северные пункты пропуска в польском направлении.

Ситуация с очередями на границе в литовском направлении усугубляется погодными условиями. В связи с жарой в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

"Водителям грузового транспорта, находящимся в очередях, нужно стараться находиться в тени. Аптечка и вода должны быть в салоне под рукой", — сказал Бычковский.