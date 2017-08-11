Что нужно сделать, чтобы белорусская дуда попала в список ЮНЕСКО

Известно, что история белорусской дуды началась еще в древности, музыкальный инструмент использовали во время множества обрядов — свадеб, крестин, прощаний и других. Иногда, говорят, звук дуды магическим образом влиял на тех, кто его слышал.

"Я могу только говорить с позиции науки и личных субъективных переживаний. Да, действительно, есть определенное единение с этим инструментом, и вибрации, которые идут по всему корпусу дуды, передаются на тело исполнителя, и все дудари мира играют на волынке под левую руку. Есть гипотезы, почему так, и мне нравится та, что говорит, будто идет определенная стимуляция сердца", — рассказывает Сурба.

Также собеседник делится интересным наблюдением: слушатели делятся на две категории — тех, кто вообще не воспринимает дуду, так как для них звук музыкального инструмента кажется каким-то диссонансом и даже шумом, а вот вторая категория людей очень воодушевляется. Видимо, у них пробуждается определенная генетическая память, высказывает предположение исследователь.

Тем временем, в белорусском дударском сообществе сейчас ведется активная дискуссия о том, что белорусская дуда может попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО.

"Данных хватает, чтобы включить дуду в список ЮНЕСКО, идет сбор материала. Там очень много пунктов, которые нужно выполнить. Это наличие этнографических свидетельств, научных трудов и публикаций, наличие современной традиции, фестивального движения, передачи мастерства от мастера к ученику, и это музыкальное исполнительство", — отмечает Сурба.

Все перечисленные пункты должны быть зафиксированы на фото и видео, а также в стране должен быть снят популярный фильм на эту тему. Весь пакет документов сейчас готовится, уточняет исследователь.

"Конечно, таких очевидных дивидендов это событие не даст. Дуды не будут звучать на каждом фестивале и в каждом переходе, но для сохранения этого феномена и популяризации его в мире это очень важно. Мне кажется, что будут определенные результаты немного позднее, через 5-10 лет после включения в список ЮНЕСКО", — говорит Сурба.

Беседу с кандидатом искусствоведения, преподавателям Белорусского государственного университета культуры и искусства, мастером дуды Александром Сурбой слушайте на радио Sputnik Беларусь.