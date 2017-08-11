Снова оранжевый уровень опасности: в субботу в Беларуси до +35°C

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Переменная облачность и без осадков ожидается в субботу, 12 августа, в Беларуси, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Купание в водоемах двух зон отдыха Минской области запретили

По информации синоптиков, кратковременные дожди и грозы в субботу возможны только во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей. Ветер юго-восточный слабый, при грозах — порывистый.

"Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +28°С до +34°С, по Брестской области местами +35°С", — сказали в Гидромете.

В субботу в Минске погода будет безоблачной и без осадков с максимальной температурой воздуха +31+33°С.

"Из-за жаркой погоды в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности, метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию", — предупредили специалисты.